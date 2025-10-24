為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯志恩質疑美濃吉洋段水質受污染 高市府：水質監測正常 勿混淆視聽

    2025/10/24 13:50 記者陳文嬋／高雄報導
    環保局公布美濃吉洋段水質監測正常。（市府提供）

    針對國民黨立委柯志恩質疑美濃大峽谷當地吉洋段水質受污染，市府反酸柯志恩不了解，強調中央及地方長期監測，亮出吉洋段水質監測正常，請勿混淆視聽。

    國民黨立委柯志恩發文稱美濃坑洞下游溪埔寮民眾擔心水質受污染，質疑環境部監測井資料仍停留在1年前，環保局表示這是因為柯立委不了解，中央及地方主管機關長期監測，吉洋段水質監測各項數據正常。

    環保局已於10月7日去函向立委陳菁徽說明過，當地地下水重金屬均低於管制及監測標準。根據今年9月新吉洋段附近採取3口民井地下水，檢測重金屬均低於污染監測及管制標準，請勿混淆視聽。

    此外，馬頭山生態保育區遭棄置廢棄物，環保局監控現場並進行環境檢測，水質及重金屬檢測結果均未超標，其中公有地廢棄物已於9月24日完成清理，費用移送行政執行署追討；私有地部分，地主預計10月31日完成清除，逾期將代為清除並求償。

    高雄市政府多次對外說明處理進度，柯志恩卻稱「市府自己不處理」，環保局強調無法接受，這是抹黑基層同仁；環保局也多次說明XRF並非標準檢驗方式，請勿以錯誤方式混淆視聽，應該用TCLP才是標準檢驗方法，經TCLP檢測馬頭山遭棄置廢棄物並未超標。

    至於柯志恩質疑環保局誤發新聞稿一事，環保局第一時間已向媒體說明為誤發，並在數分鐘內收回。

