指陳駿季未出席台中應變所會議 農業部3點說明打臉盧秀燕

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕要求媒體多報導購物節，隨中央成立前進應變所，又指農業部長陳駿季沒出席記者會，農業部今（24日）表示，第一線前進應變所由首席獸醫官、次長杜文珍說明，部長陳駿季負責全國豬瘟防疫與資源調度，今天亦線上參與應變所會議。

我國透過邊境嚴堵非洲豬瘟多年，但仍發生疫情，首例就在登記飼養頭數3百頭的台中廚餘白毛豬場，該場10日時就出現第一隻豬隻死亡，隨14日防檢署建置的化製監控系統該場死亡數異常，通報台中市動保處後，台中派員訪視卻稱飼主拒絕而未採樣，隨該場累計豬隻死亡頭數達117頭時，台中動保處才於20日派員採樣送檢，21日晚間驗出非洲豬瘟核酸陽性，農業部再次要求採集檢體，並於22日凌晨2時多再次確認其他檢體也陽性，隨疫情於22日上午披露，盧秀燕則要求媒體記者多方報導台中購物節訊息。

因應首例疫情，農業部採取應變措施，包含22日當天就在台中成立前進應變所，並由畜牧專長的杜文珍進駐，政院並指派政委陳時中擔任應變所指揮官，並每天上午固定對外說明最新疫情狀況與疫調進展，今日前進應變所舉行記者會，盧秀燕批陳駿季都未出席應變所記者會。

農業部回應指出，21日當晚接獲疑似案例，陳駿季就立刻召開會議緊急研商各項防檢疫工作，並在22日第一時間對外說明，隨國民黨立委楊瓊瓔變更立院經濟委員會議程，23日陳駿季赴立院報告非洲豬瘟防治精進措施，今天更有線上參與台中前進應變所的會議，並提出多項指示，絕非盧所稱沒有參加。

農業部表示，依照分工，陳駿季負責非洲豬瘟中央災害應變中心，第一線在台中的前進應變所由杜文珍進駐，並負責第一線即時說明，今天下午2時陳駿季將在台北召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認目前全國防疫狀況，並預計於下午3時30分對外說明。

1.發現疑似非洲豬瘟案例後，10/21當晚陳駿季部長即召開緊急會議研商各項防檢疫工作，且在10/22 第一時間召開記者會親自對外界說明，並依院長指示，在台中成立中央前進應變所，由杜文珍次長擔任指揮官。

10/23陳駿季部長在立法院進行非洲豬瘟專案報告，並在會前接受媒體訪問對外說明。中央前進應變所則由杜文珍次長親自召開工作會議，以及會後記者會對外說明。

10/24今天中央前進應變所也再次召開工作會議及記者會，對於非洲豬瘟防疫及疫調工作，每天都有對外說明。

陳駿季部長今天也線上參與中央前進應變所的工作會議，並提出多項指示，並非盧市長所說沒有參加。陳部長更將在下午2點召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作。

2.由陳駿季部長指揮的非洲豬瘟中央災害應變中心，負責全國非洲豬瘟防疫及相關資源調度工作；為了因應台中發現的第一例疑似案例，院長特別指示在台中設立中央前進應變所，並請杜文珍次長在第一線指揮。

3.杜文珍次長是我國首席獸醫官，具動物防疫的專業與經驗，擔任本次防疫與中央前進應變所指揮官。由杜次長負責第一線的對外說明，更能讓國人第一時間了解第一線的情況。

