    首頁 > 政治

    習近平清洗軍方結束？ 學者：火箭軍落馬下降 轉至軍工系統

    2025/10/24 13:51 記者蘇永耀／台北報導
    中共閱兵上月舉行，領導人習近平藉此彰顯掌控軍方。（中央社資料照）

    中共閱兵上月舉行，領導人習近平藉此彰顯掌控軍方。（中央社資料照）

    中共四中全會昨在北京閉幕，審議通過「十五五」規劃，增補火箭軍出身的張升民為中共中央軍事委員會副主席，外界關注中國領導人習近平對軍方高層的清洗是否告一段落。我國軍方智庫國防安全研究院學者梁書瑗發出專文認為，習為了建構一套極大化震懾官僚系統的模式，仍需保持「突發式單點打擊」的反腐模式。她並觀察，火箭軍落馬的將領人數下降，但持續進逼軍工國企與國防科技系統。

    梁書瑗在這篇「近期中共反腐作為之觀察」文章中說，中國國防部10月17日公布，何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌、王春寧等9人，遭軍委紀委監委立案審查調查。此外，於十四屆全國人大常委會第十七次會議上（9月9日至12日），亦公告張林、高大光、汪志斌、王春寧等四位將領被免去第十四屆人大代表資格。

    針對軍方整肅，梁書瑗觀察，火箭軍落馬的將領人數下降但持續進逼軍工國企與國防科技系統。她指出，雖然在2023年火箭軍貪腐風暴中接任火箭軍司令員的王厚斌，以及火箭軍紀委、監委汪志斌也於今年正式被官方宣布落馬，但相較於2023年、2024年，火箭軍受調查的將領人數趨緩，火箭軍暫時遠離震央。然而，從火箭軍牽扯出來的一系列案件中可知，監察部門正以技術、產品為核心，逐步排查圍繞在外的專業群體。

    梁書瑗並說，今年被免職、消失或遭立案調查的個案如下。金壯龍（出身航天系、曾任中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任的原工業和信息化部長，免職）、雷凡培（中央軍民融合辦公室常務副主任，免職）、王厚斌（原火箭軍司令員，接替2023年落馬的原火箭軍司令員李玉超，立案調查）、汪志斌（原火箭軍紀委、監委，免去全國人大代表資格）、劉衛東（原中國兵器裝備集團副總經理，立案調查）、焦繼革（原湖南航天公司黨委書記、董事長，立案調查）、張建華（國防科技工業局副局長，立案調查）。其中涉及的行動者除了使用者（解放軍），還有供應商（軍工國企）、研發單位（軍隊研發部門、軍工國企）、技術管理部門（國防科技工業局）、決策單位（中央軍民融合發展委員會辦公室）。

    梁書瑗認為，習的反貪不會因短時間的動員而消失，亦不會因常態化的檢查部署而使監督檢查流於形式，忽略部署之外的問題。但為了建構一套極大化震懾官僚系統的模式，中共除了形成前述的監督常態化之外，仍需保持「突發式單點打擊」的模式，以收出其不意之效。

