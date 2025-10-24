學者觀察中共四中：權力格局固化 難對經社問題理性且迅速決策

中國北京天安門廣場上月為閱兵進行準備，領導人習近平藉此彰顯權力牢控社會。（中央社資料照）

中共四中全會昨在北京閉幕，審議通過「十五五」規劃。我軍方智庫國防安全研究院學者王占璽專文分析說，從習近平親自督導「十五五」規劃看出，習在政策路線上並不信任二十大後由其親信組建的執政團隊。他不但堅持「頂層設計」的政策制訂邏輯，並且持續弱化國務院在經濟社會政策上的角色。同時，目前也未出現清楚繼承習近平意識型態立場及政策路線的潛在接班人。

王占璽認為，中共政治局常委以降的高層官員，均仍自限於習近平意志的執行者。此一權力格局的固化，恐將使中共難以對經濟社會問題做出理性且迅速的決策。

王占璽在「從『十四五』到『十五五』規劃：習近平路線的影響、挑戰及回應」文章中說，「十五五」規劃的制訂，是在中國面臨內外結構性困境時，習近平對其治國方略的一次堅定重申與策略性調整，其內核仍是堅持「國進民退」和強化國家主導地位的路線。這種路線的固化，固然有助於中共集中力量在特定領域（如科技自主）取得突破，並在短期內維持政權的穩定，但無法消解長期的結構性風險。

在經濟發展層面，作者說，儘管科技創新任務被列為重點，但在未來兩年內，科技創新仍無可能成為中國經濟發展的新動能。短期內，中共仍將依賴投資超大型基建與做大國企規模來創造經濟產值，以緩解經濟下行壓力，為科技創新及發展模式轉型爭取時間。因此，未來兩年整體經濟表現可能維持疲軟態勢，地方財政困窘、青年失業與製造業「內捲」問題仍將持續存在。

至於社會形勢上，王占璽研判，中下階層生活處境恐難迅速改善，社會不平等引發的不滿情緒也將持續累積。具有高度爭議性的公共事件將更容易成為輿情批判的焦點。如晚近于朦朧遭虐死案、開放K簽證等，均可能激化社會對中共權貴階層的反感。大型災難事件或激進的社會民生政策，則可能成為中共維穩體制的脆弱環節，引發突發性的大規模抗議。

作者指出，在政局變化上，習近平應仍試圖在「十五五」期間落實其政策路線並追求2027年延任，屆時可能將著手推動其他領導高層的世代交替。未來兩年，落實政策路線及部署世代交替恐將成為人事甄拔與政治清洗的新基準。

