    柯志恩掛看板「這柯不一樣」 簡煥宗諷「用看板酸柯文哲」

    2025/10/24 13:00 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩的競選看板，已經掛在國民黨旗津區黨部。（圖取自簡煥宗臉書）

    柯志恩的競選看板，已經掛在國民黨旗津區黨部。（圖取自簡煥宗臉書）

    國民黨高雄市長熱門人選柯志恩，宣布明天將於旗津設立首面競選市長看板；但民進黨高雄市議員簡煥宗發現，柯志恩的「這柯不一樣」看板，在市區都已掛上，他揶揄說，柯志恩在藍白合的用色中，強調自己這「柯」不一樣，竟有勇氣用看板去酸柯文哲。

    2022年高雄市長選戰，柯志恩在旗津區的得票率僅31.18%，她今天表示，此次選擇在旗津出發，具有「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」的象徵意義。

    對此，旗鼓鹽市議員簡煥宗指出，他小時候的兒童節目主持人（指柯志恩），大張旗鼓說要來旗津掛選舉看板，他好奇的請旗津的朋友去看一下，結果好失望，跟之前掛在市區的看板一模一樣。不過他還是要佩服柯志恩的勇氣「用看板去酸柯文哲！」因為在藍白合的用色中，強調自己「這柯不一樣」，這句話真的很棒，但也真的很酸，希望柯志恩不要跟柯文哲一樣。

    簡煥宗也說，柯志恩的看板已經掛在國民黨旗津區黨部，他很好奇「為什麼柯志恩代表國民黨參選，看板不用國民黨黨徽？」他還酸說，看板中柯志恩背著背包，「希望妳可以繞著高雄跑，不要隨時烙跑！」

    對於柯志恩掛選舉看板，角逐綠營高雄市長初選的4人，今天上午均未發表看法，僅立委賴瑞隆預計今天下午回應。

    簡煥宗指柯志恩的競選看板，其實在市區已經掛上。（圖取自簡煥宗臉書）

    簡煥宗指柯志恩的競選看板，其實在市區已經掛上。（圖取自簡煥宗臉書）

