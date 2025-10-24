為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌表態想選2026新北市長 若不敵藍營李四川承諾全力輔選

    2025/10/24 14:11 即時新聞／綜合報導
    黃國昌與館長。（圖擷自「館長惡名昭彰」YT頻道）

    黃國昌與館長。（圖擷自「館長惡名昭彰」YT頻道）

    黃國昌昨日於網紅「館長」陳之漢節目「誰來Talk館」中表示，希望有機會參選2026年新北市長，「我希望成為最好的選擇」，如果透過公平、公開機制後，若大家覺得台北市副市長李四川更強，「我二話不說保證全力輔選」。

    黃國昌昨赴館長節目「誰來Talk館」接受訪問，訪談間黃國昌指出，2028年最重要目標是下架民進黨，「這是我立的最重要目標，在這個目標之下，什麼事情都可以談」。面對2026年選舉，台灣民眾黨有最大誠意、善意，我們想辦法在各個縣市、各個鄉鎮市推出最強組合、團隊，先贏下2026年，「比完就認」。

    黃國昌接續表態，「我希望2026年我有機會參選新北市長，我希望讓自己成為一個最好的選擇，這是主觀意念，我也在這個道路上努力」。

    黃國昌接著說，中國國民黨可能有更強的？例如：台北副市長李四川更強、經驗更好、德高望重，「他也可能更強，我也不否認，那我們就有一個公平公開機制，如果大家覺得他更強，我二話不說保證全力輔選」，他強調「你最強你出線，你千萬不用擔心我會扯你後腿，你也不用擔心，我不會幫忙」。

