    首頁 > 政治

    獨家》竹市殯葬所燒錯遺體僅所長下台 首位女殯葬所長將接任

    2025/10/24 13:17 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，懲處名單出爐，民政處長施淑婷稱現任所長下台，將由女課長接任殯葬所長。圖為施淑婷在議會報告情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，懲處名單出爐，民政處長施淑婷稱現任所長下台，將由女課長接任殯葬所長。圖為施淑婷在議會報告情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市府民政處轄下的殯葬管理所9月5日爆發燒錯遺體的重大管理疏失，甚至衍生出殯葬所官員冷眼看待家屬遭民間殯葬業者壓制在地的誇張情節，當時引爆家屬憤怒及民代關切，多名議員都要求市府檢討殯葬委外業務及行政管理，且要求應懲處相關失職官員。在事發1個半月後，市府懲處名單出爐，僅現任所長黃坤勝下台，民政處長施淑婷今天證實近期就會由北區區公所民政課長賴秋莉接任，賴秋莉將是竹市首位殯葬所女性所長。

    對於賴秋莉接任殯葬所長，施淑婷表示，期盼透過她多年來在地方行政的豐富經驗與細膩周到的處事風格，為市民帶來更貼心、溫暖且高效的服務。未來民政處會持續推動殯葬管理所各項服務精進，讓殯葬設施不僅是儀式場所，更是傳遞尊重與關懷的所在。這項人事派令已發布，現任所長黃坤勝則調回北區區公所。

    新竹市殯葬所在施淑婷擔任民政處長任內，不到2年，發生退冰退錯遺體，險讓法醫解剖的烏龍，當時退冰退錯遺體的烏龍事件後，市府火速更換殯葬所長，沒想到今年9月初竟再發生燒錯遺體的嚴重疏失，除讓家屬痛哭「這不是我阿嬤」外，還發生家屬因情緒難平撫遭殯葬業者壓制在地，而殯葬所多名官員竟在旁冷眼旁觀的冷血情形。

    由於殯葬所2年內接連發生2起重大疏失事件，也引發市議會民代關注及質疑，包括殯葬委外業者疑似拆項分包給其他殯葬業者等情形，施淑婷在議會專案報告時卸責家屬「瞻仰儀容時未察覺」等情形，民代都要求市府應懲處相關失職人員，甚至要求施淑婷應辭職下台，如今市府懲處名單出爐，僅現任所長黃坤勝下台。

    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，當時許多民代都要求市府應懲處失職官員。（資料照）

    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，當時許多民代都要求市府應懲處失職官員。（資料照）

    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，懲處名單出爐，民政處長施淑婷稱現任所長下台，將由北區區公所民政課長賴秋莉接任，成為竹市首位女殯葬所長。（照片取自賴秋莉臉書大頭貼）

    新竹市殯葬所9月初爆發燒錯遺體後，懲處名單出爐，民政處長施淑婷稱現任所長下台，將由北區區公所民政課長賴秋莉接任，成為竹市首位女殯葬所長。（照片取自賴秋莉臉書大頭貼）

