總統為何挑連假來彰化看設計展？ 賴清德親口說王惠美邀請

彰化縣長王惠美（左3）送上設計展書籍，感謝總統賴清德參觀設計展。（記者張聰秋攝）

原來總統賴清德會現身彰化看設計展，是彰化縣長王惠美親自出馬邀請的！賴清德今天（24日）參觀位於彰化藝術館展區，進館前致詞時表明，前幾天到南投看國慶煙火時，王縣長就在現場親自開口邀請，他才決定趁連假期間來彰化走走，為台灣設計展加油打氣。

2025台灣設計展「彰化行」自10月10日開幕以來人氣爆棚。賴清德表示，前幾天他到南投看煙火，感謝王惠美縣長的邀請，希望他能夠利用連續假期期間，來彰化走一走，跟彰化這次辦的設計展所有團隊加油打氣，今天很高興能夠來到彰化，彰化也是第一次舉辦台灣設計展，剛剛王縣長已經清楚說明，這次展覽是以橫跨4個鄉鎮、15個展區，也就是說，以整個彰化縣作為展覽的主體，也是歷年來規模最大的，「我們可以看得出來，就在附近，包括彰化火車站、扇形車庫，都經過設計」。另外，小西商圈也帶來新風貌，可以看得出來，這次台灣設計展在彰化可以說展現了改變的力量。

他也大讚縣府團隊的努力與策展創意，展現出設計改變城市的力量，並呼籲全國民眾把握最後3天，跟他一樣到彰化來趟小旅行，看看這座古城如何用設計翻轉風貌。

王惠美也說，誠摯歡迎總統蒞臨彰化，來彰化看設計展，看看用設計改變彰化古城的魅力；這次設計展只是開端，期盼藉由這次展覽打開彰化，打開產業轉型的新契機、打開城市再造的新能量、打開青年創新的新舞台。

總統賴清德（中）應彰化縣長王惠美（左2）邀請，趁著光復節連假首日，今天到彰化參觀台灣設計展。（記者張聰秋攝）

