內政部：中共以「湄洲媽祖祖廟」為統戰節點 傳遞兩岸一家親政治訊息

中共藉宗教交流對台統戰，內政部今天表示，近年中共以「湄洲媽祖祖廟」為核心節點，強化其作為對台信仰原鄉的象徵地位，塑造回祖訪根、血脈同源的政治敘事，活動表面上是宗教與文化交流，實際上卻被包裝為統戰工程的一環，傳遞兩岸同屬一中、兩岸一家親、文化同源終將統一等政治訊息，淡化台灣的主體意識與宗教自主性，呼籲國人應保持警覺避免落入統戰操作。

內政部援引台灣資訊環境研究中心（IORG）的報告指出，去年在中共官方支持下的兩岸宗教交流至少有116場活動，約40間台灣寺廟赴中與會，當中逾半數集中於福建省，主題多為媽祖、宗族祖先及黃帝祭祀等情形。

內政部表示，在中國政治體制下，宗教活動長期被視為統戰的重要工具，近年中共以「湄洲媽祖祖廟」為核心節點，強化其作為「對台信仰原鄉」的象徵地位，藉由邀請台灣宮廟赴陸進香、分靈、參與所謂世界媽祖文化論壇等活動，建立情感與宗教鏈結，塑造回祖訪根、血脈同源的政治敘事。

內政部指出，這些活動表面上是宗教與文化交流，實際上卻被包裝為統戰工程的一環，用以傳遞「兩岸同屬一中」、「兩岸一家親」、「文化同源終將統一」等政治訊息，淡化台灣的主體意識與宗教自主性。

近年每月都有在對岸被拘禁陳情 一貫道最多

根據海基會統計，自2019年至今接獲14件國人因宗教信仰，在對岸受拘禁、限制人身自由之陳情案件。內政部指出，近年來幾乎每月都有，類型以一貫道最多，為協助團體掌握行程風險並保障安全，內政部已建置「赴中國交流資訊公開專區」，建議宗教團體赴中應事前審慎評估必要性，並於專區完成登錄，以利政府在突發狀況時能即時提供協助與聯繫，確保人員安全。

內政部指出，赴中國交流資訊公開專區上線至今，共有宗教團體67家、2971人次登錄，主要交流地點仍以福建省為主，團體以媽祖與宗廟類別居多。

內政部強調，政府一向尊重宗教信仰自由與民間交流，但相關活動應建立在對等、尊重與自主的基礎上，確保宗教交流回歸信仰與文化本質，不被政治目的操弄。倘涉及違反《兩岸條例》、《反滲透法》或《國家安全法》等規定，相關機關將依法查處，以維護宗教純正性與國家安全。

