    首頁 > 政治

    李乾龍率隊 國民黨「鄭中央」10/27與「朱中央」交接

    2025/10/24 13:39 記者施曉光／台北報導
    國民黨「朱中央」27日與未來的「鄭中央」進行黨權交接。（資料照）

    國民黨主席選舉已於18日開票產生未來的新任黨主席鄭麗文，國民黨主席朱立倫日前對外宣布，為建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部以及各縣市地方黨部主委，總計211位專職、非專職人員將統一在本月底提出總辭，為了妥善辦理黨權交接工作，「鄭中央」交接小組人員27日下午將由未來新任國民黨秘書長李乾龍率隊，前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。

    據了解，交接當天「朱中央」將由現任國民黨秘書長黃健庭與朱立倫核心幕僚、國民黨專職副秘書長江俊霆等人出面對接工作，「鄭中央」交接人員代表除了李乾龍外，還有前國民黨副秘書長張雅屏等人參與協助黨務交接工作。

    朱立倫日前指出，月底一起提出總辭的總計211位專職、非專職黨務人員，將隨他一起同進退，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權，另據朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤日前在廣播節目中透露，在交接卸任後，朱立倫團隊未來仍會保留一個辦公室，並設有國際部門對外與各國駐台單位接軌。

