喊10/25是台灣再淪陷日！獨派：真正的「光復」是住民自決、法理建國

台灣住民自決建國運動推動小組24日於台北中山堂前舉行「1945年10月25日台灣再淪陷日」記者會。（記者羅沛德攝）

台灣國、台灣基進、前立委蔡啟芳、台聯黨等獨派團體人士今赴中山堂紀念碑前集結，並發表「台灣再淪陷日共同聲明」強調，10月25日不是台灣光復節而是台灣再淪陷日，呼籲執政當局，誠實面對歷史，依照天賦人權的國際法，帶領台灣推動住民自決，建立台灣成為法理國家，確立台灣人的國籍身分及國際政治地位，屆時全民即可普天同慶，慶祝真正的台灣光復節。

台灣住民自決建國運動推動小組今日上午集結獨派社團社團，打算用巨型黑布覆蓋位於中山堂前的「台灣光復紀念碑」，除了破解彌天大謊，揭開歷史真相外，並公開呼籲台灣住民及執政黨，早日完成住民自決建立法理國家台灣國，確立台灣的國際政治地位；不過，因台北市警方重重包圍與阻攔，未能將黑布覆蓋紀念碑。



「台灣國」理事長陳峻涵表示，2020年10月22日「台灣國」公開懸賞一億元徵求「台灣光復」的法理依據，亦即所謂的「開羅宣言」而不可得，連中國國民黨言之鑿鑿的日本降書也不見蹤影，甚至有人為懸賞一事對「台灣國」提起訴訟，最終遭法院駁回，足證所謂「光復」根本是蔣介石集團為掩飾其非法統治而編造。

陳峻涵說，更令人痛心的是，在這場假「光復」之後，中國國民黨的軍政勢力以「接收」之名，行劫收、屠殺之實。從1945年起，無數台灣人民的血淚灑遍這塊土地，菁英被殘酷對待，228大屠殺、白色恐怖接踵而至，長達38年的戒嚴體制，剝奪人民自由，摧毀思想、禁錮靈魂，使台灣陷於大中國意識形態的陰影之下，無法呼吸、難以自我，「台灣光復」的謊言造成的傷害無以復加。

陳峻涵認為，10月25日非但不是「光復」，反而是台灣再度淪陷的國殤之日，而今仍矗立在中山堂前、刻著謊言的「光復紀念碑」，正是這段殖民與壓迫歷史的恥辱象徵。如今台灣已經完成「自組政府」的過程，只是仍舊使用中華民國憲法、國號，使得法律上尚未獨立，而要不要法律獨立，當然由我們台灣人自己來決定。

台灣住民自決建國運動推動小組也宣告，真正的「光復」，唯有台灣人民完成自決、建立自己的國家之時，方能到來，屆時全民即可普天同慶，慶祝真正的台灣光復節。

此外，自決小組也發表再淪陷日共同十點聲明包含，一、台灣是台灣人的台灣，台灣人的國籍身分應該是台灣，不是中華民國；二、台灣主權屬於台灣人，不屬於中華民國，更與中華人民共和國無關；三、無論先來後到、不分族群血緣與信仰，凡以生命守護台灣的自由、民主、人權、法治皆是台灣人；四、十月二十五日不是台灣光復節而是台灣再淪陷日。

聲明強調，五、青天白日滿地紅不是台灣的「國旗」，它是中華民國流亡政權對台灣的非法軍事佔領與殖民統治的象徵；六、孫文不是台灣的「國父」，蔣介石則是228大屠殺與白色恐怖的元凶；七、轉型正義是台灣邁向真正民主法治的根基；八、2025年9月12日，美國AIT及國務院先後確認，二戰時的開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約都沒有決定台灣的最終政治地位。

聲明提及，九、台灣政治地位由我們台灣人自己來決定；十、呼籲執政當局，誠實面對歷史，依照天賦人權的國際法，帶領台灣推動住民自決，建立台灣成為法理國家，確立台灣人的國籍身分及國際政治地位，屆時全民即可普天同慶，慶祝真正的台灣光復節。

