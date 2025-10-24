卓榮泰籲把菜吃光不留廚餘 國民黨：賴政府把人民當笨蛋在耍！

國民黨呼籲民進黨應對非洲豬瘟問題，應當放棄一切荒謬又不切實際的廢話，回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，守護台灣的產業。（國民黨提供）

台中市一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，連日來引發朝野口水戰，行政院長卓榮泰昨呼籲民眾用餐盡量不要殘留廚餘，「把菜吃完就不會有廚餘」。國民黨今批評卓榮泰講廢話，賴政府把人民當笨蛋在耍，呼籲民進黨防疫回歸專業，認真改進廚餘養豬制度問題。

國民黨指出，面對非洲豬瘟來襲，無論中央地方本應攜手努力，從制度面改進廚餘養豬的問題，從專業角度進行移動管制、防疫措施、撲殺作業等一系列流程，然而賴政府的行政院長卓榮泰竟然此時此刻卻在講「說教式廢話」，要求人民「把菜吃完就不會有廚餘」。國民黨呼籲民進黨應對非洲豬瘟問題，應當放棄一切荒謬又不切實際的廢話，回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，守護台灣的產業。

國民黨表示，卓揆聲稱「國內現在有太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，所以拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，因為如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，造成傳染源」，若按照「吃飯不留廚餘，就沒有非洲豬瘟」的邏輯，國民黨必須好奇提問，難道民進黨執政不用羞恥心，就可厚臉皮說廢話？

國民黨說，如果按照相同邏輯，政府只需要把責任推給人民即可，「買便當不要盒子，就不會有垃圾」，「買可樂不用寶特瓶，就不需要回收」，「生活不要用電，就不會有缺電問題。」

國民黨指出，過去長期以來，雲林縣長張麗善就呼籲勿讓台灣豬暴露風險中，並負責任的在上任第一天就全面禁用廚餘養豬，結果卻被賴清德質疑「地方勿想到什麼就做什麼」，現在事實證明連卓揆都認為廚餘養豬是非洲豬瘟的一大風險，但解決方式竟然不是檢討賴清德過去「想說什麼廢話就說什麼廢話」，認真改進廚餘養豬的制度問題，反而花時間要求人民「把菜吃完就不會有廚餘」。

