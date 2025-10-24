為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台灣光復是「世紀大謊言」！ 王興煥：台灣主權屬於台灣人民

    2025/10/24 12:04 記者林哲遠／台北報導
    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    「光復節」前夕，台灣國、台灣基進、前立委蔡啟芳、印太戰略智庫執行長矢板明夫等獨派團體人士今日赴中山堂紀念碑前召開「台灣再淪陷日」記者會主張台灣光復是「世紀大謊言」。台灣基進黨主席王興煥強調，台灣不是「被光復」的土地，而是命運自決的主權國家，台灣主權不屬於任何外來政權，而屬於台灣人民。

    台灣住民自決建國運動推動小組今日上午集結建國派社團，打算用巨型黑布覆蓋位於中山堂前的「台灣光復紀念碑」，除了破解彌天大謊，揭開歷史真相外，並公開呼籲台灣住民及執政黨，早日完成住民自決建立法理國家台灣國，確立台灣的國際政治地位；不過，因台北市警方重重包圍與阻攔，未能將黑布覆蓋紀念碑。

    王興煥於發言時指出，對台灣人來說，1945年的10月25日，並不是自由的開始，而是另一場殖民的開端，本只代表盟軍接管的中國國民黨，卻侵佔、劫掠與殖民台灣，日後更對台灣人民強加長達38年的戒嚴，「光復」是中華民國殖民政權壓迫台灣人的欺騙話術。

    王興煥也提及，日前以賴和〈南國哀歌〉「慶祝」光復的台北市長蔣萬安，是對台灣歷史的褻瀆，而蔣萬安以光復敘事將台灣鎖進中國的敘事，更是與習近平主張中國依據〈開羅宣言〉擁有對台灣的主權呼應，承認光復即是承認中國對台主權，則「台灣問題」就變成中國內政問題，中國的武力統一也就具有正當性，蔣萬安慶祝光復，就是支持習近平武統台灣。

    王興煥指出，太平洋戰爭結束後，根據《舊金山和約》，日本放棄台灣主權，並未移交給任何國家，依《聯合國憲章》所保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民，台灣不是「被光復」的土地，而是命運自決的主權國家，台灣主權不屬於任何外來政權，而屬於台灣人民。

    針對中國國民黨仍以「台灣光復」之名，企圖復活中國主權敘事，甚至透過立法院制定「光復節」法定假日，讓歷史倒退、讓殖民話語再起，王興煥強調台灣是台灣人的台灣，應以真相取代謊言，歷史不應成為統治的謊言，而應作為記憶的根基。

    另，王興煥也預告，10月25日上午台灣基進、台灣國家聯盟與台灣獨立建國聯盟，將舉辦「台灣主權在我，破除光復謊言」的遊行，繞行被蔣萬安包場的台北公會堂，對抗國民黨對歷史的扭曲與對台灣主體的壓迫。

