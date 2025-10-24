新黨魁要就任 國民黨全代會卻壓縮提案與發言空間

國民黨將於11月1日召開第22屆第1次全國代表大會。（資料照）

國民黨將於11月1日召開第22屆第1次全國代表大會，但中央黨部23日在官網公告全代會出席人提案須知、出列席同志發言須知中，以配合這次全代會配合黨主席及黨代表選舉時程，寄發通知時間嚴重壓縮為由，限定黨代表只能在開會當天以臨時動議方式提案，而且黨代表對每項議案只能投遞一張發言登記卡，即僅限發言一次，導致黨代表的提案權與發言空間被壓縮。

對此，一位北部地區黨代表指出，現任黨中央先前延後黨主席選舉作業流程，卻沒有妥善做好相關配套處理，造成18日選舉過後來不及進行全代會的前置作業，「這是不正常的」，他質疑，黨中央籌備這次全代會作業只是急就章。

請繼續往下閱讀...

另據一位南部地區黨代表指出，他完全不知前述新規定，這位黨代表並證實，這次全代會完全沒有收到黨中央提供任何資訊，過去全代會召開前黨中央都會發書面通知單給黨代表，或在各縣市黨部的黨代表群組中告訴大家開會注意事項，但這次全代會他不僅沒有收到紙本通知單，縣市黨部的群組中也只有看到開會議程。

這位黨代表還表示，現任黨主席朱立倫任內的歷次全代會，原則上都有限制黨代表的發言時間，但限制發言次數的情形，恐怕是有史以來的第一次，因為過去全代會黨代表們可以不限次數投遞發言單，再由大會主席以抽籤方式決定誰上台發言，而且黨中央在全代會前會先給所有黨代表提案單與連署條碼，只要連署成案，就能交付大會討論，但這次卻僅限在全代會當天臨時提案。

國民黨中央公告的「中國國民黨第22屆第1次全國代表大會出列席同志發言須知」指出，因本次大會配合主席、黨代表宣誓就職典禮，僅在「處理大會出席人臨時提案（動議）」，開放出、列席同志登記發言，援例公開抽籤發言人及順序，「每位出、列席同志對每項議案，僅能投遞一張發言登記卡；如若重複，取消其本次大會發言權。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法