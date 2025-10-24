連假首日看台灣設計展 賴清德：讓「彰化製造」邁向「彰化設計」

彰化縣長王惠美（左2）送了一本台灣設計展書籍給總統賴清德，分享彰化城市的改變。（記者張聰秋攝）

2025台灣設計展進入倒數，將於後天（26日）閉幕，剛好光復節連假首日，總統賴清德今（24）日特地來趟彰化小旅行，一早現身彰化藝術館、美術館，參觀台灣設計展，他肯定彰化展現了改變的力量，也呼籲全國民眾把握最後機會，來彰化看看設計如何翻轉城市與產業。

賴清德在經濟部長龔明鑫、彰化縣長王惠美，還有爭取民進黨縣長提名的立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢等人陪同下參觀彰化展區。他說，前幾天才在南投看煙火，這回趁著連假走進文化古都彰化，來為設計展加油打氣。他提到，這是彰化首次舉辦台灣設計展，橫跨4鄉鎮、15個展區，是歷年規模最大的一次，從火車站、扇形車庫到小西商圈，都能看到設計為彰化展現了改變的力量。

請繼續往下閱讀...

賴清德特別感謝彰化縣府團隊努力承擔、用心擘劃，並感謝經濟部及台灣設計研究院、策展團隊的支持。他說，在蔡英文總統任內，他當行政院長的時候，特別推動台灣設計研究院，就是希望讓設計力走進產業與公共服務，帶動社會創新與產業升級，經濟部提出設計驅動產業創新專案，就是希望能夠將設計力導入產業，讓產業能夠經由創新升級轉型，提高在國際的競爭力，讓台灣的產業可以持續發展。

賴清德也提到，彰化是台灣隱形冠軍的地方，不論是自行車、水五金、紡織、汽車零組件、機械產業，都在國際上占有一席之地，「彰化縣是我們基礎工業非常好的地方。他期盼透過這次設計展，能讓「彰化製造」邁向「彰化設計」，讓在地產業注入更多創新能量。

他進一步指出，台灣的設計力在全球114個國家中排名第六，這代表國內設計人才正不斷展現實力。他鼓勵年輕人勇敢投入設計領域，發揮創意、實現夢想，政府一定會做大家的後盾，並承諾持續打造設計創新生態鏈，讓台灣設計力生生不息。

賴清德最後也笑著邀大家一起來趟小旅行，把握最後3天觀展機會，下午他緊接前往伸港福安宮參香祈福，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

總統賴清德（左5）今天連假首日到彰化小旅行，上午參觀台灣設計展彰化展區，一行人在縣立美術館前拍照。（記者張聰秋攝）

總統賴清德進入館內看展前，在藝術館前致詞，希望透過設計讓「彰化製造」邁向「彰化設計」。（記者張聰秋攝）

總統賴清德今天上午參觀台灣設計展，親切跟民眾揮手打招呼。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法