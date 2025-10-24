歐洲「兩岸專家學者團」訪台 吳志中：持續深化台歐關係

由德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）贊助的歐洲「兩岸專家學者團」6人近日訪台，外交部次長吳志中22日午宴歡迎訪團一行。（外交部提供）

由德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）贊助的歐洲「兩岸專家學者團」一行6人近日訪台，皆是歐洲研究中國與印太事務的一線權威，且所屬機構份量十足，期間我國政府、智庫及民間組織深入交流。外交部政務次長吳志中22日午宴宴請訪團時強調，外交部長林佳龍甫訪問歐洲成果豐碩，深化台歐在價值、經貿及文化連結，籲請歐洲持續堅定支持台灣，維護台歐共同利益。

外交部今天發布新聞稿指出，此次訪台的專家學者來自歐洲5國，均通曉中文，包括法國「國家科學研究中心」（CNRS）名譽資深研究員高敬文（Dr. Jean-Pierre Cabestan）、德國「學術暨政治基金會」（SWP）資深訪問學者華玉潔（Dr. Gudrun Wacker）、荷蘭「國際關係研究所」（Clingendael Institute）資深研究員高英麗（Dr. Ingrid d'Hooghe）、奧地利「國際事務研究所」（oiip）研究員艾德爾（Dr. Thomas Eder）及匈牙利「布達佩斯考文紐斯大學」（Corvinus University of Budapest）助理教授穆圖拉（Dr. Tamás Matura）。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，訪團此行與我國政府、智庫及民間組織深入交流，以瞭解台灣民主發展、國防安全、社會韌性及兩岸關係現狀。

吳志中22日宴請訪團一行時說，台灣致力提升與歐洲夥伴關係，林佳龍部長甫赴歐洲數國訪問，獲致豐碩成果，成功深化台歐在價值、經貿及文化上的連結。此外，台歐經貿合作蒸蒸日上，台灣企業也持續在德國、法國、義大利及捷克等歐洲國家擴大投資。

吳志中強調，台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰。台灣是全球半導體供應鏈的核心重鎮，台海的和平穩定攸關全球安全，是台歐的共同利益，籲請歐洲持續堅定支持台灣。

據了解，這批訪台的專家學者皆是研究中國及印太事務的權威，所屬機構也是外交安全領域的翹楚，如法國CNRS是法國最大、跨全科領域的國家級科研機構；德國SWP則直接為德政府的外交安全政策諮詢機構；荷蘭「國際關係研究所」是智庫與外交培訓學院，對歐洲政策圈影響深遠；oiip則是奧地利具代表性的國際政治智庫之一。

匈牙利學者穆圖拉來自布達佩斯考文紐斯大學，他創辦「中東歐亞洲研究中心」（CEECAS），長年關注中國與中東歐互動與「16+1/17+1/14+1」框架（立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞已退出），並活躍於歐美政策社群。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法