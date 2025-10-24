盧秀燕面臨非洲豬瘟破口挑戰 傳播學者杜聖聰：國民黨欠缺承擔的勇氣

台中市長盧秀燕面臨非洲豬瘟破口挑戰，銘傳大學傳播學者杜聖聰表示，國民黨目前欠缺的是承擔的勇氣。（照片取自杜聖聰臉書）

近期從國民黨主席改選到台中市疑爆發非洲豬瘟疫情，讓不少人看到鄭麗文與盧秀燕的處事態度，銘傳大學傳播學者杜聖聰認為，國民黨主席的選舉，從盧秀燕的沉默慎重，到鄭麗文的突圍，整個藍營的輪廓，正被「勇氣」重新界定，盧秀燕在非洲豬瘟防疫議題的應對態度，突顯其政治應變能力的判斷，國民黨目前欠缺的是承擔的勇氣。

他提到，當國民黨內基層在等待誰能扛大旗、誰能出面時，盧秀燕的「慎重」，在政治語境裡卻被解讀成「猶豫」；她計算著風險、衡量著安全，但政治的戰場，從來沒有安全這件事。國民黨過去幾年最大的困境，不是理念不清，而是沒有人願意衝在前面。盧秀燕的地方治理成績雖穩健，但政治步伐太輕，像是怕踩壞什麼。且台中市府在非洲豬瘟防疫議題上的應對，也反映出盧秀燕政治反應遲緩問題。防疫若失分，不只是疫情的失控，更是對政治應變能力的質疑。

他也分析，國民黨若要在2026、2028兩次選戰中站穩腳步，得先思考「戰鬥性」是否能轉化為組織力量，並舉新竹、宜蘭、嘉義、彰化，這些縣市的佈局若繼續模糊，將形成戰線破口。基層若散亂、議員若各自為政，國民黨的「地方優勢」會像沙堆一樣鬆動。到底哪個縣市長要讓出來？到底哪些縣市議員的席次要讓出來？是協調還是比民調？ 他認為，承擔是國民黨此刻最欠缺的資產，盧秀燕若繼續保持觀望，恐怕失去不只是黨內的機會，更是藍營的未來話語權。

