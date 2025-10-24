應全面禁廚餘養豬？張育萌批國民黨雙標、揭不能貿然禁止背後原因

張育萌說明，台灣豬場養的豬，可以概分為白豬和黑豬，品種不同。白豬大概只要養半年，就可以拿去賣肉，但黑豬通常要養15個月。所以黑豬吃飼料成本過高，除此之外，多數的黑豬業者都知道，廚餘養出的黑豬肉質比較均勻，口感比較好。（資料照）

台中有養豬場近日爆發非洲豬瘟案例，近日外界議論是否為廚餘釀禍，台灣青年世代共好協會理事長張育萌則發文質疑，過去國民黨立委洪孟楷曾批評「『全面禁止廚餘』是治標不治本」，國民黨立委張嘉郡卻說「雲林縣長張麗善在2018年就宣布禁止廚餘養豬」，讓人質疑標準不一。張育萌強調，廚餘養出的黑豬肉質比較均勻、口感較好，且黑豬要養15個月，用飼料成本過高，若真的了解這樣的背景，就知道無法貿然全面禁廚餘養豬。

張育萌在臉書發文指出，2021年8月19日，雲林斗六分局和新北海山分局，在新莊民宅查獲香腸、火腿等，臘製品等大量走私肉品，高達71公斤。這批肉品是嫌犯從越南走私進入台灣，當時，農委會立刻把肉品送進畜衛所檢驗。

同年8月22日，中央災變中心證實，這批71公斤的走私肉品中，有60公斤的豬肉製品驗豬非洲豬瘟陽性。當天，農委會為了築起防線，立刻清查東南亞產品通路，也宣布9月開始，「全國暫停廚餘養豬一個月」。

不料在同年9月7日，新北市立委洪孟楷立刻跳出來，批評說「『全面禁止廚餘』是治標不治本」、「禁止廚餘養豬的作法不應無條件延長」。洪孟楷還質疑，如果各縣市採焚化或掩埋方式處理廚餘，恐怕造成環境二度汙染；他直接建議，讓豬農用蒸煮後的廚餘養豬，「才能根本解決問題達成三贏。」對此農委會副主委當場回應，會稽查廚餘養豬落實「90°C、1 小時」的高溫蒸煮程序。張育萌直言，「當初反對『禁止廚餘養豬』的，就是國民黨的洪孟楷啊」。

張育萌質疑，結果現在台中因為延誤檢驗和通報，耽誤非洲豬瘟的潛伏期，錯過黃金防堵時間，國民黨立委張嘉郡竟然厚著臉皮跳出來說，「雲林縣長張麗善早在2018年就率先宣布禁止廚餘養豬。當時或許有人懷疑，但現在證明這個決定守住了防線。」張育萌直言，「張嘉郡講的『或許有人懷疑』是誰？同黨的洪孟楷嗎？」

張育萌批評，鄭天財昨天還敢在質詢時，馬後砲說「早該全面禁廚餘養豬」。他質疑鄭天財只敢對官員大小聲，但在洪孟楷給農委會壓力的時候，鄭天財連個聲都不敢吭。

張育萌直言，台灣討論議題的空間，就是因為國民黨這種素質，才會變得淺碟。他也強調，科學證明「 90°C、1 小時」的高溫蒸煮，可以有效滅活病毒，防堵非洲豬瘟。真正的問題就在，蒸煮過程是否有落實，靠縣市政府確實稽查。

張育萌也指出，台灣現在500多萬頭豬，只有46萬頭是透過廚餘飼養，大約只佔9%的比例。但實在不是所有「廚餘養豬」就是破口。

張育萌說明，台灣豬場養的豬，可以概分為白豬和黑豬，品種不同。白豬大概只要養半年，就可以拿去賣肉，但黑豬通常要養15個月。所以黑豬吃飼料成本過高，除此之外，多數的黑豬業者都知道，廚餘養出的黑豬肉質比較均勻，口感比較好。

張育萌強調，如果瞭解這樣的背景，就知道無法貿然全面禁廚餘養豬，並不只是廚餘要消化的問題，還有台灣的養豬產業生態，長期有這樣的需求。這也是為什麼，2021年9月後，農委會繼續禁止廚餘養豬，唯一開放的是200隻以上的豬場，還要經過縣府核可。

張育萌指出，張嘉郡喊要全禁，是因為雲林縣府禁止，但台中就開放，這是縣市政府決定的結果。事實上，新北開放廚餘養豬，至今有66間豬場用廚餘養豬，就像剛剛說的，主要養的就是黑豬——這些豬場分布在林口、淡水、八里，就是洪孟楷的選區。當然也因此，洪孟楷早在2021年就反對禁止廚餘養豬。

張育萌批評，國民黨的洪孟楷，反對禁止廚餘養豬；國民黨的盧秀燕，爆發國內首例豬瘟。結果，國民黨的張嘉郡，痛罵不禁廚餘養豬。對此張育萌也諷刺，「神也是你，鬼也是你。我實在看不懂，國民黨到底在演哪一齣」。

