力挺盧秀燕 王金平：她選什麼我就支持什麼

前立法院長王金平24日出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席當選人鄭麗文日前表示，黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」，引發黨內質疑「共主」台中市長盧秀燕角逐2028大位的共識可能生變。對此，前立法院長王金平今日受訪力挺盧秀燕，「她選什麼，我就支持什麼」。

王金平今日出席台北論壇舉辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」，被問到2028會支持誰參選總統？王金平表示，現在情勢都沒有明朗，究竟有幾位要出來參選不知道，大家比較看得到的是盧秀燕市長，國民黨還是人才濟濟，誰有意願、誰有條件，當然會慢慢浮現出來。

請繼續往下閱讀...

王金平說，「我講過，她（指盧秀燕）選什麼，我就支持什麼，以前在黨主席方面，我沒有問她要不要選，我也沒有鼓勵她選，我只有說她選什麼，我就支持什麼」。

至於2028藍白如何組聯合政府，王金平說：「這個我不知道，要去請教他們」。對於民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，如何藍白合作？王金平表示，「這是黨主席他們要去應對、處理及安排的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法