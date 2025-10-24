普發現金搶頭香 台東金峰鄉3原住民一早到分駐所登記

台東縣金峰分駐所今起受理鄉民普發現金登記。（記者黃明堂攝）

普發現金1萬元採多元發放，其中，台東縣金峰鄉被列為首波登記的全台3地區之一，金峰分駐所早上8點有3位鄉民相偕搶頭香，後來陸續有鄉民前來登記，很開心即將可領1萬元現金，但他們都要將錢用在刀口上，有人說終於有錢可以換電冰箱，也有老人說要拿來買尿布。分駐所表示，因鄉內已有超商及ATM，預期不會有太多人到所內登記領取。

金峰鄉以往因無郵局．無超商，也無提款機，往年普發振興券或現金，均由分駐所受接民眾登記後領取，現在鄉公所已有提款機，並且也有了一家超商附設提款機，不過，這次普發現金1萬元，仍列入首波登記的地區之一，今天起到28日可至分駐所登記，11月12日至11月25日攜帶本人或代領人的身分證或健保卡領取。

事實上，金峰分駐所原本接獲的訊息是23日開始受理登記，所以所長邱新成22日就到村辦公室廣播，請大家可以到分駐所登記，昨天有部分鄉民已先登記。不過，今天早上8點是正式受理時間點，鍾姓、劉姓兩位婦人及老翁加馬樂，3位原住民8點就到分駐所搶了頭香，雖然警員跟大家都熟悉，但還是依流程查驗證件及口頭確認。

劉姓婦人說，家裡就她跟老公兩人，老公行動不便，尿布是生活所需，所以這次兩人領2萬元，準備用來買尿布。老翁加馬樂則說，跟兒子同住，家裡的電冰箱壞很久了，這次共領2萬元，準備換新的冰箱。

所長邱新成說，雖然已有ATM，但有些老人家不見得有提款卡，也可能不會操作，所以分駐所仍提供服務，到場登記的鄉民則說，到派出所只要出示證件，沒有繁瑣程序，所以他們仍習慣到所登記，也比較安心。

