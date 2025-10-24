為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共要求推進統一 王金平：鄭麗文會有自己的看法跟因應

    2025/10/24 10:17 記者林欣漢／台北報導
    前立法院長王金平24日出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    前立法院長王金平24日出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    中共四中全會昨日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。關於十五五規劃及中國國台辦提及，推進「祖國統一大業」。前立法院長王金平今日受訪表示，國民黨主席當選人鄭麗文會有自己的看法跟因應，黨也會有黨的政策存在，這個必須透過大家共同的討論來做最後決定。至於會給鄭麗文什麼建議？王金平說：「我現在一時之間也沒有辦法去做任何建議，她胸有成竹才是」。

    四中全會會議公報提到，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」，推動構建人類命運共同體。陸委會發言人梁文傑強調，重點不是九二共識或反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業，我們非常注意這一點。梁文傑特別強調，要提醒朝野各政黨一點，對中共來說，現在問題已不是要你喊九二共識，或喊反對台獨，而是在推進統一上面，你要有具體作為。

    國民黨主席當選人鄭麗文日前表示，願赴中拜會中共總書記習近平，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。王金平表示，能夠見面的話最好，彼此互相溝通交流一些意見，營造和平氛圍及環境，這是好事情，當然能見到習近平就是一個好的機會。

    至於鄭麗文的兩岸主張如何爭取認同？王金平表示，慢慢會有人加以肯定，也認定兩岸要達到和平，一定就是堅持他的說法，漸漸的讓國人產生共識，認為說兩岸要和平，照他的方法去做，應該就會一步步達成。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播