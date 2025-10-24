鄭麗文2副主席被疑沒世代交替 王金平：家有兩老更有多寶

前立法院長王金平。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席當選人鄭麗文日前公布部分黨務主管名單，包含副主席兼祕書長李乾龍、副主席季麟連，遭外界質疑沒有世代交替，紅共色彩較明顯。前立法院長王金平今日受訪表示，「家有一老如有一寶，家有兩老更有多寶」，年輕人的角色應該是在其他職位上表現，這不用擔心，一定會有很多年輕世代來協助鄭麗文發展黨務。媒體詢問，個人會有什麼角色來協助國民黨？王金平說：「我沒有任何角色，退休就退休了」。

王金平今日出席台北論壇舉辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」，會前受訪時被問到是否有推薦人選給鄭麗文？王金平說，沒有，他從頭到尾只有說，鄭麗文要當主席的話，一定要有一位對黨務有經驗、對台灣各界能了解、台灣政治概況都能夠掌握，且找到能幫忙募到資金的人來協助，否則憑她一個人也沒辦法規劃這麼多的發展、生存的方案，「當時我只有推薦說，李乾龍是一個不錯的人選」，當然他不是完美的，但是總有他很多的優點，應該讓他的優點好好來發揮。

請繼續往下閱讀...

王金平選前曾表示，他對所有候選人都保持中立立場，未表態支持任何人選，媒體今日詢問是否有暗挺鄭麗文？對此，王金平說，暗挺就表示沒有所謂的真正支持，在第一線去站台、說服別人來支持他，或要求別人來支持他，這才是真正的支持。「我鼓勵他是暗助，郝龍斌先生來，我鼓勵他，也是暗助」。他們總是有很多的共同點，都希望黨能壯大團結，希望黨能夠重新執政，這都是他們共同的理念，當然我們也暗助他的理念。

前中廣董事長趙少康表示，黨主席要降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。對此，王金平說，應該不至於，鄭麗文到國民黨團拜訪的時候，大家對她熱烈歡迎的程度，就可以看出來應該不會，大家都是以黨的發展為念、以國家的發展為念，應該不至於，他們反而會更加團結合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法