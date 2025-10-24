藍白立委大砍防疫宣導經費 林智群嘆：沒宣導影片你以為外配知道不能帶肉品回國？

律師林智群嘆說，「沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道『不能帶肉品回國』嗎？」。（翻攝自臉書）

台中市爆發非洲豬瘟疫情引國人關注，然藍白立委今年初大砍農業部防檢署6成防疫宣導經費，引發質疑。對此律師林智群嘆說，「沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道『不能帶肉品回國』嗎？」

林智群今日於臉書轉發沃草PO文內容提及，「大家以為對抗非洲豬瘟的預算只有砍宣導經費嗎？錯！遠遠不止！查看經過立法院審議後的法定預算，防檢局「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」一共被砍了6千萬元，其中包含：

1. 政策宣傳刪減1951萬，被砍六成

2. 檢疫偵測犬訓練及執勤計劃，被砍748萬

3. 桃園機場防疫協勤保全及相關運送銷毀人力，被砍1748萬

4. 台中清泉岡機場防疫委外人力費，被砍85萬

5. 辦理防堵非洲豬瘟違反網路販售計畫，被砍83萬

林智群直指，「政策宣導預算被砍6成，大家之前在飛機上可以看到的「不能帶回國的物品，特別是肉品」宣傳影片，都不用花錢嗎？沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道「不能帶肉品回國」嗎？連「偵測犬訓練預算」都砍，看來藍白幫大家省了很多錢啊！省了6000萬元，可能損失2000億元，這次真的賺爛了！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「然後還有人在喊中央無能，錢要砍，又要人『有能』，標準鍵盤超人」、「來了來了，刪預算後的效果開始出現」、「藍白的禮物，中國的豬瘟」、「藍白選民選出一堆豬頭立委」。

