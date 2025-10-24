為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白立委大砍防疫宣導經費 林智群嘆：沒宣導影片你以為外配知道不能帶肉品回國？

    2025/10/24 10:45 即時新聞／綜合報導
    律師林智群嘆說，「沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道『不能帶肉品回國』嗎？」。（翻攝自臉書）

    律師林智群嘆說，「沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道『不能帶肉品回國』嗎？」。（翻攝自臉書）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情引國人關注，然藍白立委今年初大砍農業部防檢署6成防疫宣導經費，引發質疑。對此律師林智群嘆說，「沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道『不能帶肉品回國』嗎？」

    林智群今日於臉書轉發沃草PO文內容提及，「大家以為對抗非洲豬瘟的預算只有砍宣導經費嗎？錯！遠遠不止！查看經過立法院審議後的法定預算，防檢局「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」一共被砍了6千萬元，其中包含：

    1. 政策宣傳刪減1951萬，被砍六成

    2. 檢疫偵測犬訓練及執勤計劃，被砍748萬

    3. 桃園機場防疫協勤保全及相關運送銷毀人力，被砍1748萬

    4. 台中清泉岡機場防疫委外人力費，被砍85萬

    5. 辦理防堵非洲豬瘟違反網路販售計畫，被砍83萬

    林智群直指，「政策宣導預算被砍6成，大家之前在飛機上可以看到的「不能帶回國的物品，特別是肉品」宣傳影片，都不用花錢嗎？沒宣導影片，你以為那個阿婆、大嬸、外配知道「不能帶肉品回國」嗎？連「偵測犬訓練預算」都砍，看來藍白幫大家省了很多錢啊！省了6000萬元，可能損失2000億元，這次真的賺爛了！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「然後還有人在喊中央無能，錢要砍，又要人『有能』，標準鍵盤超人」、「來了來了，刪預算後的效果開始出現」、「藍白的禮物，中國的豬瘟」、「藍白選民選出一堆豬頭立委」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播