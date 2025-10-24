從吹哨變跟監政敵 媒體揭黃國昌狗仔團內幕 謝幸恩曾嘆不知哪來錢養人

知情人士指出，凱思國際這些狗仔，是從吹哨者協會轉移過來的，但有了12個人黃國昌（見圖）依然覺得不夠，還持續透過謝幸恩想將規模擴大，連謝幸恩也曾說「我也不曉得老師哪來的錢養人？」（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，今日有媒體報導指出，在武漢肺炎疫情期間用心防疫的陳時中，後來在投入台北市長選舉時，也曾遭到黃國昌狗仔軍團長期跟監，在偷拍稿被《菱傳媒》壓住未發下，還找上徐巧芯出手。報導也引述知情人士指出，凱思國際這些狗仔，是從吹哨者協會轉移過來的，但有了12個人黃國昌依然覺得不夠，還持續透過謝幸恩想將規模擴大，連謝幸恩也曾說「我也不曉得老師哪來的錢養人？」

週刊日前報導指出，黃國昌狗仔團所屬凱思國際公司的資金來源，包括黃的小姨子高翬一開始注資的100萬元，以及智邦創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平2人各出資1千萬。

據鏡報今日報導指出，《民報》2022年轉手給凱思國際，自該年6月開始，在1年多裡針對《鏡電視》籌辦發了超過40篇負面報導，若加上其他回應說法，總共有超過100篇報導。

報導質疑，《民報》淪為攻擊平台，並批高舉正義揭弊大旗的戰神黃國昌，也不過是一個「拿錢辦事」的平庸政客。

報導引述知情人士指出，凱思國際這些狗仔，是從吹哨者協會轉移過來的。黃國昌在2022年透過前中央社記者謝幸恩在新聞界大肆招兵買馬，而當時掛名在吹哨者協會底下的成員，總共有12人。在2023年下半年以後，多數成員才轉移到凱思國際領薪。以平均薪水6萬元來算，每月人事支出就要70多萬，

報導指出，雖然有了12個人黃國昌仍覺得不夠，而是持續透過謝幸恩尋找有「臥底採訪」經驗的人，當時就有人問謝幸恩，這樣擴編會不會太快了？謝幸恩對此也曾說「我也不曉得老師哪來的錢養人？」

在那段期間，謝幸恩除了領協會的錢，固定供稿給《菱傳媒》也會領取稿費。有些成員則被指定在《民報》供稿，同樣也會收到稿費。另外，謝幸恩也會以蕭依依為筆名在《民報》發稿。

知情人士說，一開始的操作比較像一般媒體調查組，但後來開始針對熱門新聞人物長期跟監，投入台北市長選舉的陳時中則是成為第一個目標。當時出動了不只一組狗仔，雖然偷拍稿被《菱傳媒》壓住一個月未發，但後來在黃國昌授意下，找到徐巧芯出手。

報導指出，在2023年以後，狗仔團變得更加集中對綠營政治人物下手，包含執政的四大院長、三大秘書長、警政署長及多位部長都遭到無差別跟監偷拍。在2023年下半年黃國昌更與民眾黨愈走愈近，後來狗仔隊更被當成「私人軍隊」用來跟監政敵，政媒不分的問題也更加嚴重。

到了2024年，狗仔團火力全開，雖然《菱傳媒》易主，但透過王鴻薇助理張凱維的「販售管道」，這些跟監偷拍照找到了藍營民代幫忙爆料的出海口。

報導提到，黃國昌指揮狗仔團跟監政敵的新聞曝光已將近一個月，檢調持續默默進行偵辦，至今已經訊問過多位證人，全案朝反滲透法的方向進行偵辦，預估光復節連假過後，案件可望逐步進入高潮。

