黃國昌養狗仔陳時中也受害 吳靜怡：從揭弊變監控「臭不可聞」

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，週刊報導指出，在武漢肺炎疫情期間用心防疫的陳時中，後來在投入台北市長選舉時，也曾遭到黃國昌狗仔軍團長期跟監。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，週刊報導指出，在武漢肺炎疫情期間用心防疫的陳時中，後來在投入台北市長選舉時，也曾遭到黃國昌狗仔軍團長期跟監。報導也指出，隨著狗仔團成員擴大，連民報記者蕭依依（謝幸恩）也曾說「不知道老師哪來的錢養人？」對此媒體人吳靜怡發文批評，「當揭弊變成掩弊、當監督變成監控，照片被買賣，輿論被操縱，根本「臭不可聞！」

吳靜怡在臉書發文指出，根據媒體報導，用心防疫的阿中部長，在投入台北市長選舉時，居然成了黃國昌狗仔軍團的長期跟監第一個目標，且在黃國昌授意下，狗仔頭子還找媒體界的朋友幫忙曝光，媒體指出，最後終於找到徐巧芯出手，把陳時中打成鹹豬手！讓陳時中人設崩毀！

吳靜怡表示，在陳時中餐敘事件成為狗仔團「成名之作」後，黃國昌更加確信這種「影像政治」能製造輿論優勢，之後狗仔隊變成「私人軍隊」用來大量跟監政敵！狗仔團的「戰功」，被黃國昌化為政治資產，最終協助他從輿論邊緣走上民眾黨主席寶座。

吳靜怡指出，這支隊伍最初掛名於「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」底下，成員多達12人，分工細緻，有人專拍、有人寫稿、有人查資料。之後，多數的狗仔團成員才轉移到凱思國際領薪，黃國昌甚至還有野心想繼續擴編，而且要找有臥底經驗、能夠去「放蛇」的人。對此吳靜怡也批評，「黃國昌是不是真變態？養狗仔不滿足，還要會『放蛇』臥底的人？」

吳靜怡提到，狗仔團的規模，意味著龐大的運作資金，根據週刊揭露，凱思國際的資金來源，包括黃國昌的小姨子高翬最初出資只有100萬元，接著智邦創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平各注資1000萬元。當金主、媒體、政客結合成閉鎖的「利益迴路」，吳靜怡也感嘆，新聞似乎就成為商品，照片被買賣，輿論被操縱，臭不可聞！「連謝幸恩都不知道老師哪來的錢養人？」

吳靜怡強調，龐大金流需求，讓揭弊協會和政治權勢變成媒體報復的延伸，也讓檢調注意到背後是否涉及境外資金介入或政治金流不法，目前調查方向已朝《反滲透法》偵辦，檢方已約談多位證人並掌握狗仔團的內部資料。

吳靜怡在文末也直言，當揭弊變成掩弊、當監督變成監控，下一個被偷拍的，可能是整個新北市，你們要這樣的新北市市長嗎？

