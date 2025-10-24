為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    從得票率最低的地方出發 柯志恩明在旗津設首面高雄市長競選看板

    2025/10/24 08:32 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩25日將在旗津設立首面競選高雄市長看板。（國民黨提供）

    國民黨2026年高雄市長選戰人選，幾乎已定於一尊的立委柯志恩，將於明天（25日）光復節上午9點，在高雄旗津設立首面競選市長看板；她表示，特別選擇2022年市長選戰，在高雄得票率最低的旗津出發，具有重要象徵意義，「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。

    2022年高雄市長選舉，拚連任的民進黨陳其邁拿下76萬6147票，得票率58.1%；國民黨柯志恩獲得52萬9607票，得票率40.16%，以當時柯志恩臨危受命，只輸給陳其邁不到24萬票，成績算是不錯。

    不過，當時陳其邁在旗津區拿下9064票，得票率高達66.57%；柯志恩只獲得4245票，得票率低到31.18%，是高雄38個行政區中，得票率最低的地區。

    放眼2026年高雄市長一役，國民黨幾乎定於一尊，黨內共識就是拱柯志恩參選。柯志恩也決定在明天（25日）光復節上午9點，在旗津海岸路24號前，舉行競選市長看板設立記者會，正式宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。

    柯志恩強調，3年前她到高雄參選時，從不被認識到獲得近53萬市民認同，這份溫暖的人情味是她決定深耕高雄的重要原因。雖然旗津是上次選舉得票率最低的區域，但她將以「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」的精神，從旗津重新出發，她也期盼旗津成為國民黨2026年翻轉高雄的起點。

