普發1萬11/12入帳！ 何時領、如何領一次看

普發現金1萬元官網。（行政院提供）

總統賴清德昨發布總統令，公告攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案，行政院隨即召開記者會對外公布，領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

財政部說明，登記入帳、直接入帳及偏鄉造冊發放，從11月12日起陸續入帳，其中，登記入帳11月5日起連5天以身分證尾數分流開放預登記，11月10日全面開放登記不分流；ATM領現11月17日開始領取；郵局臨櫃領現11月24日開始領取。

請繼續往下閱讀...

立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算新台幣2360億元。韌性特別預算23日下午正式送至行政院及總統府，總統府晚間公告後，行政院隨即舉行記者會說明普發現金期程、發放管道等。

誰能領？

財政部表示，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國配偶且取得居留許可者，以及115年4月1日至4月30日國內出生的新生兒等皆能領取。

何時領？

財政部說明，登記入帳、直接入帳及偏鄉造冊發放，將從11月12日起陸續入帳。登記入帳部分，11月5日起到9日開放身分證與居住證尾數分流的預登記，11月10日全面開放登記不分流。ATM領現部分，則是在11月17日開放領取。郵局領現部分，則在11月24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。115年4月1日到4月30日出生的新生兒，領取時間延長到5月22日，可持出生證明到郵局領取。

如何領？

財政部解釋，登記入帳可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號；ATM領現與郵局領現，準備好發放對象健保卡、本人或代領人身分證明文件；直接入帳為原本就領有政府例行性的津貼或年金的11類族群，免登記直接入帳；造冊發放為矯正機關收容人由矯正署造冊發放，以及屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾由當地派出所或分駐所造冊發放。

普發萬元現金，符合資格都能領。（行政院提供）

登記入帳11月5日預登記。（行政院提供）

領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。（行政院提供）

11類族群原本就領有政府例行性的津貼或年金，因此免登記直接入帳。（行政院提供）

特定偏鄉10月24日開始登記。（行政院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法