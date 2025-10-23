為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    前中壢副市長珍藏日本戰敗交接清冊 見證台灣光復史實

    2025/10/23 22:30 記者李容萍／桃園報導
    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，內附台灣各大航空部隊、獨立中隊的位置、武器配備等資料。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，內附台灣各大航空部隊、獨立中隊的位置、武器配備等資料。（記者李容萍攝）

    桃園升格前曾任中壢市副市長的葉連燈，珍藏國民政府派陳儀來台軍事接收的兩大清冊正本「日本戰敗交接清冊」，上頭詳列當年台、日交接軍事基地的細目，對於今年新增光復節等4個國定假，加上近期「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發討論，他今（23）日表示，清冊上清楚記載二戰後台灣是由中華民國接收，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。

    74歲的葉連燈，過去曾任中壢市民代表、中壢副市長，他說年輕時喜愛研讀歷史書籍，約40多年前曾在台北一家老書店買到2本台日戰後交接清冊，由日方詳細記載當時在台灣所有的軍需、動產與不動產物資，包含各大航空部隊、獨立中隊的地點、武器、彈藥、人員等資料，連擁有的鍋碗瓢盆都記載的一清二楚。

    葉連燈說，交接清冊是重要的台灣史料，清冊內清晰可見日方各軍事單位蓋上49枚關防印鑑章，後來他找遍國家圖書館等單位，都沒發現類似的清冊或書籍，更顯其珍貴性，他會收藏希望作為傳家之寶，就算有人出再高的價錢也不賣。

    葉連燈提到，清冊內清晰可見日方各軍事單位共蓋上49枚關防印鑑章，移交清冊內清楚載明，日方是將台灣本島移交給中華民國政府，更可以感受到一個戰敗國家可以井然有序地退出舞台，造此清冊移交，這是人類戰爭史所罕見，難怪老一輩的人總說「日本精神」。

    時逢10月25日光復節前夕，葉連燈強調，想藉此清冊說明，二戰後台灣是由中華民國接收，認為外界近日提出二戰後台灣地位未定論的存疑，他尊重其看法和立場，但當年戰後日本將台灣本島移交給中華民國時，若有存疑為何不提出？現已過約80年再提出，無論法理或情理已無任何意義。

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，內附台灣各大航空部隊、獨立中隊的位置、武器配備等資料。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，內附台灣各大航空部隊、獨立中隊的位置、武器配備等資料。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。（記者李容萍攝）

    前中壢市前副市長葉連燈珍藏的「日本戰敗交接清冊」，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。（記者李容萍攝）

