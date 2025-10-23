為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南非又搞小動作！竟將我駐處列「其他」類 外交部：均有掌握

    2025/10/23 21:38 記者黃靖媗／台北報導
    南非外交部（DIRCO）將官網的台灣駐處資訊單獨列在「其他」類。（擷取自南非外交部官網）

    南非外交部（DIRCO）將官網的台灣駐處資訊單獨列在「其他」類。（擷取自南非外交部官網）

    南非迎合中國打壓台灣，無視與我1997年簽署的協議，片面矮化、迫遷我駐處，在經濟部一度預告晶片制裁後，外交部長林佳龍上週指出，南非已對我提出新版本的協議。南非外交部（DIRCO）卻在此期間，將官網的台灣駐處資訊單獨列在「其他」類。

    對此，外交部今天回覆媒體詢問指出，外交部及我駐南非代表處均充分掌握南非外交部官網不實更動我駐處資訊一事。

    外交部說，南非自迫我遷館以來，陸續在其外交部官網片面更改我駐處名稱、地址及人員姓名等資訊，我方已多次嚴正向南非外交部抗議。

    外交部強調，將續秉持對等、尊嚴的原則進行雙邊協商，同時嚴正呼籲，南非作為今年G20峰會主辦國，更應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作的作法。

    今年G20峰會將於11月22日到23日在南非約翰尼斯堡舉行。

    針對代表處運作狀況，外交部說明，我國駐南非代表處目前仍持續在南非首都普利托里亞（Pretoria）現址正常運作，並為國人提供服務。

    南非政府在去年10月要求我駐處遷館未果，今年1月再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托里亞，接著於7月21日以政府公報形式，片面更名、降等我國駐南非代表處與駐開普敦台北聯絡辦事處。在我國政府9月一度宣布將對南非祭出晶片制裁後，外交部長林佳龍本月16日在立法院說明，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目。

    南非日前在片面更名、降等我駐處的過程中，在南非外交部官網將我駐處的分類從「外國代表」改列「國際組織」分類，如今又將我駐處從「國際組織」分類中獨立出來，單獨列入「其他」分類。

