獨家》輝達獲知新壽願合意解約「有些驚訝」 北市府仍推4備案

新光人壽（新壽）22日下午4點半召開記者會，鬆口願意在北市府返還已支付成本的前提下，協商解除北士科T17、T18地上權合約。台北市副市長李四川今（23）受訪表示，輝達已獲知新壽決定，反應「有些驚訝」，但仍會考慮T17、T18基地，下週應該就會告知市府他們的決定。而市府給輝達的備案也會繼續進行，明（24）天就是截止日，據了解，市府將推薦4處地點。

輝達於9月30日與新壽的MOU到期後，經濟部與台北市政府都在10月7日收到輝達公司委託代表的信函，請協助盤點全台包含台北市在內符合需求的土地，並在10月24日前回覆。市府與經濟部都積極協助，財政部國產署盤點出全台至少5筆符合輝達需求的國有土地，台北市政府也將推薦松南營區、北士科T12、日前李四川所說比T17、T18更大的「秘密基地」－新洲美段43地號的學校用地，以及大同公司自薦的中山北路總部。

李四川表示，新壽宣布合意解約的時間，是美國的深夜，市府已聯繫輝達告知最新狀況，由其進行內部討論，備案的部分也會繼續進行；市府會持續與輝達保持聯繫，若有進度或決定，會配合並給予協助。不過，從輝達人員的反應，可以看出對新壽態度的轉變「有些驚訝」。

李四川今（23）天受訪也表示，市府已跟新壽聯絡要談解約金，沒有預設金額，過去三年的成本都可以承擔；而先前給輝達的備案，也會繼續進行，若輝達還是決定要T17、T18，市府會配合給予協助。

