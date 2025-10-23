議員批蔣萬安只顧輝達不顧豬瘟 北市府：記者會已說明稽查安排

議員洪婉臻今（23）日在財建委員會批評，全國重視的防疫事件為何交由副市長擔任總指揮，市長蔣萬安人去哪了？北市府副發言人葉向媛表示，市長已在昨中午於民進黨團，當面向所有民進黨議員說明因應措施。（記者孫唯容攝）

台中爆發非洲豬瘟，台北市昨（22）日下午5點召開緊急會議並組建跨部會小組應變，不過議員洪婉臻今（23）日在財建委員會批評，全國重視的防疫事件，為何交由副市長擔任總指揮，市長蔣萬安人去哪了？沒有市長的公開說明，這樣的危機領導，會讓市民安心嗎？北市府副發言人葉向媛表示，市長已在昨中午於民進黨團，當面向所有民進黨議員說明因應措施。

洪婉臻批評，有不少縣市面對非洲豬瘟，都是由市長擔任總指揮，市民最關心的就是食安問題，為什麼不是由市長親自召開記者會、向市民說明？昨天晚上很多攤商、便當店業者、早餐店業者，都問說貨源在哪？豬價會不會漲？結果看到是副市長主持。產業發產局長陳俊安表示，昨天召開應變小組會議時，新光人壽開完記者會，市長正在處理輝達後續的問題。

洪婉臻強調，市長可以去處理輝達相關事宜，但是不能不照顧市民的生活，豬肉的停賣、其他肉類的價格是否會漲價，攤商要如何進貨、市民的生計該如何，不是說台北沒有豬場就可以免責。

葉向媛表示，市長當天中午，已經在民進黨團當面向所有民進黨議員說明因應措施；傍晚更在記者會中直接說明市府跨局處聯合稽查的安排。葉向媛反問，若以該標準，賴清德總統對豬瘟議題沒親自出面說明、沒擔任總指揮，難道要批評賴總統「人去哪了」、「不顧豬瘟」？

葉向媛也說明，昨天市府第一時間就已清點轄管場所、跨局處開會，今天上午市場處也會同動保處、衛生局、警察局在環南、西寧、南門3個市場進行稽查，市府跨局處同仁積極努力應對。

