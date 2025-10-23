為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT致函祝賀當選國民黨主席 鄭麗文：深化台美互信與友誼基石

    2025/10/23 20:16 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席選舉在本月18日投票產生未來新黨魁鄭麗文後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）於20日致函鄭麗文表達誠摯祝賀，並肯定AIT與國民黨長期以來維持的建設性夥伴關係。國民黨指出，谷立言在信中還指出，美台合作關係在當前全球與區域挑戰日益嚴峻之際，更顯重要，期盼在鄭麗文的領導下，雙方持續推動共同關切的政治、安全及經濟議題。

    同時，國民黨指出，鄭麗文於23日正式回覆賀電，對谷立言的祝賀與美方的長期支持表達誠摯感謝，鄭並強調，國民黨與AIT之間長久的友誼與合作，是台灣與美國共同繁榮與安全的重要支柱，也對整個區域和平與穩定具有關鍵意義，國民黨珍視美方的誠摯建言與友誼，期盼與AIT保持密切且具建設性的合作關係，成為深化台美互信與友誼的基石，攜手促進共同價值與相互利益的實現。

    鄭麗文指出，台海局勢牽動區域穩定與發展，唯有維持和平，才能真正保障各國國家利益與人民安全，國民黨過去一直、現在依然、未來更將在她的堅定領導下，成為推動和平的力量，持續以具體行動促進對話與理解。

