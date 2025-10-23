養狗仔、吸收駭客爭議連環爆 黃國昌民調反感度破5成

《美麗島電子報》公布10月份民調，54.2%的受訪者表示對民眾黨主席黃國昌抱持負面觀感。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連被爆出養狗仔、吸收駭客等爭議，事件餘波未息。根據《美麗島電子報》10月份民調，有過半受訪者表示他們對黃國昌抱持負面觀感，達54.2%，至於國民黨主席鄭麗文，有好感的受訪者與反感者的比例相去不遠，但反感比例略高。

《美麗島電子報》今（23）日公布10月民調，民調結果顯示，對黃國昌抱持好感、反感比例分別為，很有好感6.1%、有些好感24.0%、有些反感18.8% 、很反感35.4%、未明確回答15.8%。反感比例達54.2%，遠遠高出正面印象的30.1%。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文的民調數據部分，很有好感7.7%、有些好感22.7%、有些反感11.2%、很反感22.0%、未明確回答36.5%。總結來說，正面印象佔30.4%，略低於負面觀感33.2%。

在3大政黨方面，對民眾黨有好感佔32.6%、反感46.5%；對國民黨有好感35.7%、反感30.4%；對民進黨有好感的比例為38.6%、反感為49.2%。

本次民調調查時間為2025年10月20日至10月22日，受訪對象是設籍在全國22縣市且年滿20歲的民眾，總計1077人成功完訪（住宅電話700人、行動電話377人），在信賴水準95%下，合併樣本的抽樣誤差最大值為±3.0%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法