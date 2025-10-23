午宴以色列社福部總司長 吳志中：台以社福合作成果豐碩

外交部次長吳志中（右五）與以色列社會福利部總司長Yinon Aharoni（右四）率領的訪團合影。（外交部提供）

以色列社會福利部總司長Yinon Aharoni率團訪台，今日接受外交部次長吳志中午宴。吳志中表示，台以雙方重視自由民主價值與人民福祉，近年在社會福利合作的成果尤為豐碩。雙方均樂見台以持續深化社會照護及災害應變領域的合作，增進民眾福祉。

吳志中表示，台以除在科技與經貿領域合作密切外，雙方同樣重視自由民主價值與人民福祉，近年在社會福利合作的成果尤為豐碩。

Aharoni則說，肯定台灣在社會福利與醫療衛生制度上的成就，特別讚賞我國在「國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）」制度完善，並分享以國協助受恐攻與戰亂受害民眾經驗。

外交部說明，Aharoni在台期間除與我國衛福部共同召開「台以社福雙邊諮商會議」，也參訪社區發展協會、長期照顧中心及育成社會福利基金會等社福機構，深入瞭解我國社福制度與長照體系。

外交部指出，台以於2020年簽署「台以志工合作瞭解備忘錄」，同年簽署「台以社會福利與社會工作合作共同宣言」，雙方未來將在既有良好的合作基礎上，進一步穩健推動兩國在長照、兒少保護、減貧及身心障礙服務等重點領域夥伴關係。

