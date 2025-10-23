「十五五」規劃談統一大業 陸委會：中共要求KMT新主席共同推進

中共四中全會今在北京閉幕，官方所發布會議公報及國台辦提及，推進「祖國統一大業」。陸委會強調，重點不是九二共識或反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業。（記者陳鈺馥攝）

中共四中全會今在北京閉幕，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。中共官方所發布會議公報及國台辦提及，推進「祖國統一大業」；陸委會強調，重點不是九二共識或反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業，我們非常注意這一點。

會議公報提到，全黨全國各族人民團結起來為實現「十五五」規劃而奮鬥。堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礴力量。

並聲稱，要堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設，充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」，推動構建人類命運共同體。

另外，朱鳳蓮昨天聲稱：《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來5年發展做出頂層設計和戰略擘畫，必將指引我們向全面建成社會主義現代化強國勝利邁進。我們將深入學習領會貫徹黨的二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進「祖國統一大業」。

針對中共通過「十五五」規劃及宣稱要促進「祖國統一大業」，陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，中共四中全會主要有2件事，第一個是人事安排，譬如處理中共政治局委員、軍委的增補問題。

梁文傑指出，另一個是通過第15個5年規劃。按照慣例，會議公報今天傍晚對外公布，但全文要過幾天才會公布，具體規劃的綱要若涉及具體政策，可能要到明年3月才會進一步說明。

梁文傑強調，至於推進祖國統一大業，前幾天在習近平發給國民黨新任主席鄭麗文的賀電裡，我們已經特別指出，這裡面所講的重點不是九二共識或是反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業，這是我們非常注意的一點。

梁文傑批評，要提醒朝野各政黨，對中共來說，現在問題已經不是你喊九二共識，或你喊反對台獨，而是在推進統一上面，你要有具體作為。

