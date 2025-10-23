退輔會研習導入AI深化溝通 提升就業服務專業品質

退輔會副主委陳進廣23日主持意見交流座談，傾聽第一線人員的實務挑戰及建言。（輔導會提供）

國軍退除役官兵輔導委員會自21日起舉辦為期3天的「114年度就業服務工作研習」，針對就學、就業、職訓服務重點工作與展望，召集全國各榮服處及職訓中心第一線服務人員，共同探討實務技巧與創新策略，並聚焦導入AI智慧科技與深化溝通技巧，以全面提升對退除役官兵的就業服務品質。

輔導會副主委陳進廣於今（23）日親自主持意見交流座談，傾聽第一線人員的實務挑戰及建言。他說，面對國際貿易情勢與產業鏈的快速變動，勞動市場充滿新挑戰。輔導會責無旁貸，必須持續精進，提供更具前瞻性與韌性的服務。

請繼續往下閱讀...

陳進廣強調，輔導會近年積極與跨部會合作，建置軍民專長轉銜機制，以縮短軍中專長與民間需求的落差，提供更細緻的服務。另外，他也期勉同仁面對問題，研提解決問題的方法，尤其善用資源，創新服務。

輔導會說明，本次研習課程緊扣時代脈動，安排2大專題講座，其中「善用AI智慧夥伴，提升輔導效率與特色」，探討如何將人工智慧融入日常輔導工作，引導同仁善用數位工具，以科技提升服務效能

其次，「溝通解鎖，服務專業再升級」則強調強化服務人員面對多元情緒的溝通能力與內部協作技巧，讓服務更貼心、更專業。研習過程亦安排文化與產業轉型參訪見學，藉此拓展服務同仁的視野與創新思維。

退輔會強調，3天研習除知識交流外，更是共識的凝聚，該會將持續秉持「以榮民為本、以服務為先」的理念，將智慧科技工具的應用落實於日常實務，並不斷優化就學、就業及職訓輔導政策，為退除役官兵順利轉銜職場，提供最堅實的後盾。

國軍退除役官兵輔導委員會114年度就業服務工作研習，講座導入AI人工智慧科技與深化溝通技巧，以全面提升對退除役官兵的就業服務品質。（輔導會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法