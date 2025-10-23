台亞會舉辦東南亞區域研究年會 簽署MOU深化台泰學術合作

國立中山大學社科院副院長方志恆（右）與泰國法政大學跨領域學院院長Saifon Suindramedhi（左）於研討會現場簽署雙邊學術合作備忘錄。（台亞會提供）

台亞會與台灣東南亞學會共同主辦、東海大學政治學系承辦的「2025年台灣東南亞區域研究年度研討會」，今（23）日在東海大學舉行，活動以「十字路口的東南亞：全球變局與展望」為主題，邀集來自台灣及亞洲各國共逾百位學者探討在國際秩序變動下的區域發展與合作前景。台亞會指出，研討會現場同時也簽署台泰雙邊學術合作備忘錄（MOU），為台灣、泰國及東南亞各國的學術互動奠定新基礎。

東海大學政治學系主任張峻豪於開幕典禮致詞指出，本次會議在東海大學創校及政治系成立70週年之際舉辦，意義非凡，期盼透過對話深化台灣對東南亞的理解與合作。

台亞會董事長兼台灣東南亞學會創會會長的蕭新煌表示，今年活動不僅象徵台灣東南亞研究制度化30週年，也是台灣東南亞學會創立20週年的重要里程碑，他回顧，自1994年推動中央研究院東南亞研究計畫以來，台灣逐步建立起跨國學術網絡與研究體系，今日的研討會展現台灣研究社群在區域研究的國際能見度與連結力。

學會理事長楊昊指出，今年共有來自13個國家、超過100名學者與專家發表論文，是疫情後規模最大的台灣東南亞學術盛會。

台亞會指出，研討會現場也由東海大學社會科學院、國立中山大學社會科學院、泰國法政大學跨領域學院簽署雙邊學術合作備忘錄，象徵台灣與東南亞高等教育機構的實質連結，將促成台灣與泰國在學術研究、師生交流、跨國論壇等領域的合作，為台灣、泰國及東南亞各國的學術互動奠定新基礎。

東海大學社科院院長王篤強（右）與泰國法政大學跨領域學院院長Saifon Suindramedhi（左）於研討會現場簽署雙邊學術合作備忘錄。（台亞會提供）

