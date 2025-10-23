向中國取經非洲豬瘟防疫經驗？ 陸委會提武漢肺炎：沒有必要

陸委會發言人梁文傑表示，台灣會做得更好，沒有必要跟對方學習太多，譬如像武漢肺炎，「台灣做得就是更好」。（記者陳鈺馥攝）

台中梧棲區一家養豬場檢出非洲豬瘟陽性，對於是否會向中國取經防疫經驗，陸委會發言人梁文傑今天說，台灣會做得更好，沒有必要跟對方學習太多，譬如像武漢肺炎，「台灣做得就是更好」。

針對台中爆發非洲豬瘟，政府是否循兩岸協議知會中國？梁文傑在陸委會記者會表示，2018年中國首先爆發非洲豬瘟疫情的時候，我們曾經向對方索取資料，但是對方沒有回應。因為兩岸都是世界動物衛生組織（WOAH）和世貿組織（WTO）成員，所以按照規定，有相關疫情及資料都要報給世界動物衛生組織和WTO，所以後來台灣也可以得到中方的資料。

梁文傑說明，目前應該也是照著這個方式進行，因為非洲豬瘟到現在是疑似，檢體還沒有確定的結果，一旦確定，就會報給世界動物衛生組織和WTO，當然如果對岸想要資料的話，台灣不會小氣，會樂於提供，但資料大概也都是一樣的。

針對是否向中國的防疫取經？梁文傑回應，至於說對岸經驗比較多，所以要跟對方取經，「我覺得其實台灣可以做得更好」。中國從2018年爆發至今，大概已經屠宰掉170幾萬頭豬，各地還是不斷爆發疫情，當然這是因為中國地方比較大、農村較多，很多比較小型的養豬戶。

梁文傑表示，基本上看起來，中國從2018年到現在沒有一個很好的處理方式，對台灣來講，海島型地理環境，以及過去針對口蹄疫或其他疫情的經驗，台灣會做得更好，所以沒有必要跟對方學習太多，譬如像武漢肺炎，「台灣做得就是更好」。

