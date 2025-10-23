基隆議員鄭文婷舉牌抗議 呼籲廉政平台勿淪為市府遮羞布

民進黨基隆市議員鄭文婷繼上週前往監察院檢舉市府違規，今天（23日）下午到市府前舉牌抗議，呼籲廉政平台勿做基市府遮羞布。（記者俞肇福攝）

針對基隆新市政大樓興建開發案，基隆市政府邀請基隆地檢署、調查局基隆調查站、廉政署與基隆市政府政風處籌組「廉政平台」聯繫會報，今天（23日）下午4時15分在市府4樓簡報室召開第3次「廉政平台」聯繫會議，民進黨基隆市議員鄭文婷在基隆市政府門口舉牌抗議，呼籲廉政平台勿淪為市府的遮羞布；鄭文婷隨後在「廉政平台」聯繫會議同意下，進入簡報室遞交陳情書。

基隆市政府計畫在中正路公車修車廠舊址興建基隆新市政大樓，並採公辦都更開發模式，市府提供土地，建商斥資興建，雙方依照都市開發條例獲得應有樓地板面積，但卻引來在野黨議員質疑。民進黨基隆市議員鄭文婷繼上週具狀向監察院提出檢舉基隆市政府違反土地法等規定後，今天到基市府大門口帶著5位志工舉牌，基隆市政府警察局督察室、第二警分局共10餘人全程在場。

請繼續往下閱讀...

鄭文婷說，針對市府今天（23日）在官網上指出，沒有經過議會審議及行政院審查，是符合都更條例第46條規定部分，鄭文婷明確指出市府援引法條有誤，並說市府最可能適用應該是都更條例第47條規定，但還是不適用日後再說明。

鄭文婷指出，新市政大樓工程是基隆市近年最具指標性的公共建設，市府應以最高標準自我檢視，特別是廉政平台應是避免黑箱、防止舞弊的角色，但據了解平台成員私下也曾抱怨，每次都是配合演出，會前無法得知討論的內容，會後更不能將會議資料帶出，可見市府已將「廉政平台」當作橡皮圖章，作為粉飾太平的遮羞布。

對於鄭文婷遞交陳情書及相關指控，市府尚未公開回應。

民進黨基隆市議員鄭文婷（圖左二）今天（23日）下午4點15分到市府前舉牌抗議，呼籲廉政平台勿做基市府遮羞布，隨後到簡報室遞送陳情書。（記者俞肇福攝）

