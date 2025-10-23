被問台中防疫慢半拍 卓榮泰握拳喊「只有緊緊緊」 盧秀燕尷尬抿嘴

卓榮泰被媒體問及外界批評台中防疫動作慢半拍，卓未多說，但握拳喊話「沒有快慢，只有緊緊緊（台語）！」一旁盧秀燕聽到媒體批評則是抿嘴、表情略變尷尬。（記者蔡淑媛攝）

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，行政院長卓榮泰今天視察農業部在台中設立的非洲豬瘟前進指揮所，被問及為台中市防疫打幾分，卓表示「分數讓人民打！」但是這次充分展現中央、地方合作；再被問及外界批評台中防疫動作慢半拍，他沒有多說，但握拳喊話「沒有快慢，只有緊緊緊（台語，意謂快快快）！」陪同的台中市長盧秀燕聽到媒體批評則是抿嘴、表情略變尷尬。

台中這處廚餘養豬場驗出非洲豬瘟病毒，成為台灣首例，外界批評該豬場本月10日到14日已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到場訪視，卻未採檢，直到20日累計117隻豬死亡，才採檢送驗，隔天PCR檢驗結果陽性，最後緊急撲殺195頭豬，中央也緊急應變防疫，疫調追查、實施全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止使用廚餘等措施。

卓榮泰今天視察非洲豬瘟前進指揮所，會後在盧秀燕與台中立委何欣純陪同下走出會場，被媒體問及為台中市防疫打幾分，卓表示，「分數讓人民打，但是我們這次充分展現中央、地方政府只有一個精神、一個命令、一個動作」；在旁的盧秀燕則頻頻點點頭。

媒體再問，外界質疑市府動作慢半拍，10月10日豬隻開始死亡，市府卻在20日才採檢？卓榮泰則握拳強調，「沒有快慢，只有緊緊緊（台語）！」盧秀燕聽了則緊抿嘴，表情略顯尷尬。

