為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被問台中防疫慢半拍 卓榮泰握拳喊「只有緊緊緊」 盧秀燕尷尬抿嘴

    2025/10/23 18:51 記者蔡淑媛／台中報導
    卓榮泰被媒體問及外界批評台中防疫動作慢半拍，卓未多說，但握拳喊話「沒有快慢，只有緊緊緊（台語）！」一旁盧秀燕聽到媒體批評則是抿嘴、表情略變尷尬。（記者蔡淑媛攝）

    卓榮泰被媒體問及外界批評台中防疫動作慢半拍，卓未多說，但握拳喊話「沒有快慢，只有緊緊緊（台語）！」一旁盧秀燕聽到媒體批評則是抿嘴、表情略變尷尬。（記者蔡淑媛攝）

    台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，行政院長卓榮泰今天視察農業部在台中設立的非洲豬瘟前進指揮所，被問及為台中市防疫打幾分，卓表示「分數讓人民打！」但是這次充分展現中央、地方合作；再被問及外界批評台中防疫動作慢半拍，他沒有多說，但握拳喊話「沒有快慢，只有緊緊緊（台語，意謂快快快）！」陪同的台中市長盧秀燕聽到媒體批評則是抿嘴、表情略變尷尬。

    台中這處廚餘養豬場驗出非洲豬瘟病毒，成為台灣首例，外界批評該豬場本月10日到14日已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到場訪視，卻未採檢，直到20日累計117隻豬死亡，才採檢送驗，隔天PCR檢驗結果陽性，最後緊急撲殺195頭豬，中央也緊急應變防疫，疫調追查、實施全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止使用廚餘等措施。

    卓榮泰今天視察非洲豬瘟前進指揮所，會後在盧秀燕與台中立委何欣純陪同下走出會場，被媒體問及為台中市防疫打幾分，卓表示，「分數讓人民打，但是我們這次充分展現中央、地方政府只有一個精神、一個命令、一個動作」；在旁的盧秀燕則頻頻點點頭。

    媒體再問，外界質疑市府動作慢半拍，10月10日豬隻開始死亡，市府卻在20日才採檢？卓榮泰則握拳強調，「沒有快慢，只有緊緊緊（台語）！」盧秀燕聽了則緊抿嘴，表情略顯尷尬。

    卓榮泰被問及為台中市防疫打幾分，卓表示「分數讓人民打！」但是這次充分展現中央地方合作，盧秀燕在旁聽了頻頻點頭。（記者蔡淑媛攝）

    卓榮泰被問及為台中市防疫打幾分，卓表示「分數讓人民打！」但是這次充分展現中央地方合作，盧秀燕在旁聽了頻頻點頭。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播