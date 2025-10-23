亞太循環經濟論壇閉幕 賴清德：帶動綠色經濟發展重要引擎

總統賴清德表示，台灣綠色科技產業總體規模持續上升，2024年綠色科技產業附加價值超過5000億元、占台灣GDP2%，出口總額近2000億元。（記者王藝菘攝）

「2025亞太循環經濟論壇暨熱點」今年首度移師台灣舉辦，歷時4日、邀請50國逾500專家學者齊聚共推淨零轉型，今日下午圓滿落幕；總統賴清德表示，氣候變遷與資源短缺已成人類最嚴峻的挑戰，無論是高科技產業或農業都面臨相同問題，其中循環經濟是一種可行的良方，更是帶動綠色經濟發展的重要引擎。

循環台灣基金會的執行長陳惠琳表示，此次論壇由4大主辦單位包括：環境部、經濟部、農業部3大部會與循環台灣基金會共辦，論壇也邀請96名專家展開跨國與談，在活動期間也實踐循環經濟的成果，如循環餐具等。

賴清德表示，氣候變遷與資源短缺已成人類最嚴峻的挑戰，無論是高科技產業或農業都面臨相同問題，其中循環經濟是一種可行的良方，實現永續經濟模式，並達到減碳的目標。然而要轉型循環經濟模式，需將循環創新轉化為好生意，並透過好治理完善。

賴清德進一步指出，台灣是個資源有限的島國，卻因為限制而培養出獨特的實力。台灣綠色科技產業總體規模持續上升，2024年綠色科技產業附加價值超過5000億元、占台灣GDP2%，出口總額近2000億元，特別是綠色科技產業的7個領域中，循環經濟領域在附加價值、就業人數都是第一、年增率近10%，顯示循環經濟是帶動綠色經濟發展的重要引擎。

賴清德說，在經濟部跟企業的努力下，電子及傳統制造業在全球供應鏈扮演關鍵角色，也更展現出創新與循環的能力；在農業部協助下，台灣食農領域同樣展現優勢，運用科技跨域合作，將農業剩餘材料轉換為可用材料，提升價值；在環境部努力下，台灣資源回收率位居全球前5名。台灣會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前，並將此次論壇所匯聚的經驗、想法與夥伴關係，延續成下一個階段的合作。

最後，荷蘭循環熱點執行長Freek van Eijk登台宣布下屆亞太循環經濟熱點主辦國為澳大利亞，並與這屆4大主辦單位交接，象徵亞太循環經濟交流平台的持續傳承與擴展。

