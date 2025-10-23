沒有中華民國就沒有台灣？ 旅美教授列3論點狠打臉：不符史實！

近日有民調稱韓國瑜在國慶所說的「沒有中華民國，就沒有台灣」獲5成民調支持，陳時奮列3論點打臉。（資料照）

今年國慶日，總統賴清德提出「沒有台灣，就沒有中華民國」，立法院長韓國瑜則稱「沒有中華民國，就沒有台灣」，引發輿論熱議，台灣民意基金會21日公布民意調查，韓國瑜的說法獲得比較多民眾認同，略高於賴清德。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）相當不以為然，直言「沒有中華民國，就沒有台灣」的說法不符史實！

陳時奮今天在臉書發文表示，最近在臉書看到某親藍媒體製作的圖卡，關鍵文字為出自韓國瑜口中的「沒中華民國就沒台灣！」，據稱獲得5成民調支持，勝過賴清德，「在這篇貼文，我要呼籲藍營人士與親藍媒體，別再用中華民國欺負台灣。沒有中華民國就沒有台灣的說法不符史實。中華民國是個空洞的國號；台灣則是具體的一個島嶼。」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「韓國瑜宣稱的『沒中華民國就沒台灣』，可以有三個解讀。第一，台灣這個名詞來自中華民國。但台灣這個地理名詞始於荷蘭時期，來源是西拉雅族語的Tayouan，意思是外來人居住之地，指的是荷蘭人佔領的區域，結果被荷蘭人當成台南安平的地名。早期的荷蘭文件，Tayouan有多種拼法，發音接近漢語的台灣。鄭成功趕走荷蘭人後，繼續以台灣當作安平的地名。清廷攻克台灣後，才設立台灣府。韓國瑜所稱「沒中華民國就沒台灣」根本不符史實。台灣這個地理名詞的存在遠早於中華民國，當然與中華民國毫無瓜葛。」

「第二，台灣這塊土地來自中華民國。不過台灣這個島嶼的存在已超過500萬年，而中華民國直到1911年才出現。考古學家發現的長濱文化可追溯到兩萬年前，而中華民國在1945年才接管台灣。韓國瑜說的『沒中華民國就沒台灣』，違反地理學與考古學的證據，台灣這個島嶼的存在久遠，原始居民與中華民國毫無瓜葛。」

「第三，台灣人的幸福來自中華民國。根據我的研判，在韓國瑜的思維，台灣原是日本的殖民地，因為中華民國光復台灣，現今的台灣人才有幸福。韓國瑜的『光復』思維來自國民黨的洗腦，經不起具體數字的檢驗。韓國瑜會說出『沒中華民國就沒台灣』，顯示他腦中充滿國民黨的洗腦遺毒，必須補修台灣史。」

陳時奮又列出日治時期相關數據，包括人均GDP、成人識字率、輕工業與農產品加工能力、醫療與公衛系統、教育體系等等，直言「我要告訴韓國瑜，日治時期台灣人就有幸福的日子可過。當時，台灣的經濟開發屬全亞洲第二，僅次於日本本土！若日本繼續統治到今天，台灣人的幸福會繼續，可享受全世界最高的生活水準。除了經濟發展先進，台灣人也可享受日本社會的自由民主。」

「因為中華民國的到來，台灣人要供養約兩百萬的戰爭難民，生活水準立刻倒退數十年。當年的四萬舊台幣換一元新台幣只是例子之一。政治上，中華民國政府殺害與監禁數以萬計的菁英，讓台灣出現約三十年的人才斷層。二二八慘案與後續的白色恐怖都是史實。直到1970年，中華民國的國防支出都還佔中央政府預算的九成，沒有任何經濟建設。以我個人為例，從幼稚園、小學、中學到大學，我就讀的都是日本人設立的學校。」

「直到1970年，台灣的南北交通仍仰賴縱貫線鐵路與省公路，都是日本人留下來的建設。高雄與基隆兩大商港也是日本人蓋的。從松山、新竹、清泉崗......到台東與花蓮等機場，也都是日本人的建設。講句不客氣的話，中華民國的總統府還繼續佔用日本的台灣總督府！如果現今的台灣人有幸福，那是因為他們的打拚，台灣人享受的幸福，中華民國反而是最大的絆腳石！」

陳時奮表示，「台灣人追求民主，卻遭到中華民國政府的鎮壓；台灣人辛苦耕作，卻受到中華民國政府的剝削；台灣人打拼經濟，卻面對中華民國政府的貪腐；台灣人努力考試，卻遭受中華民國政府的歧視......在韓國瑜眼中，這些具體的台灣歷史都不存在。韓國瑜反而喧賓奪主，要台灣人感謝中華民國光復台灣。事實上，中華民國的存在只有傷害台灣。」

最後陳時奮直言，「講白一點，韓國瑜就是得了便宜又賣乖，而且不只韓國瑜一個人，我統稱這群人為『韓國瑜們』。韓國瑜們的父輩因戰亂逃離中國，是台灣這塊土地收留他們，黨國權貴的韓國瑜們吃香喝辣一輩子，在台灣未曾種過農作物，未曾製造工業品、未曾蓋過房子、未曾清理下水道、未曾洗過碗盤......台灣人不要求韓國瑜們感恩圖報，只希望他們認同台灣這塊土地，不要得了便宜又賣乖，別再用中華民國欺負台灣。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法