中共四中全會閉幕 張升民晉升中央軍委會副主席

（擷取自解放軍報）

中共四中全會今在北京閉幕，審議通過《中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報》，增補火箭軍出身的張升民為中共中央軍事委員會副主席。

四中全會由中共中央政治局主持，全會聽取和討論中共總書記習近平受政治局委託所做的工作報告，並審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。

根據會議公報，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席；按照中共黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅為中央委員會委員。

67歲的張升民曾長期服役於原第二砲兵部隊（火箭軍前身），擔任過第二砲兵指揮學院政委、第二砲兵政治部主任等職，2015年出任新成立的中央軍委訓練管理部首任政委，2016年任中央軍委後勤保障部政委。

另外，全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前做出給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。

全會號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。

在對台方面，全會強調，全黨全國各族人民團結起來為實現「十五五」規劃而奮鬥。堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礴力量。要堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設，充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」，推動構建人類命運共同體。

