內政部啟動「災害防救法」修法 不配合撤離擬罰3萬至15萬

消防署主秘張裕忠今天透露，未來不配合強制撤離者，災害防救法初擬修法版本將祭出3萬至15萬元罰責。（內政部提供）

台灣近年發生多起地震、風災、水災、堰塞湖等災害，內政部消防署主秘張裕忠今天表示，消防署將在一個月內邀集相關專家學者、中央部會及地方政府召開「災害防救法」研修座談會，並朝明確中央與地方權責分工、加強災害告警、強化疏散撤離、精進復原重建、建立災時通訊漫遊機制，以及指定中央機關擬訂災害防救業務計劃等面向修法；他也透露，未來不配合強制撤離者，初擬修法版本將祭出3萬至15萬元罰責。

內政部今天下午召開部務會報會後記者會，次長吳堂安轉述，部長劉世芳於會中表示，災害防救法自民國89年7月19日制定公布以來，歷經11次修正，法制及體制已具一定基礎，但面對全球氣候變遷與複合型、新興災害類型的挑戰，仍需謹慎應對，快速應變。消防署後續將邀集相關專家學者、中央部會及地方政府召開災害防救法研修座談會。

劉世芳指出，近年災害頻傳，政府在應處113年0403花蓮地震、114年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，以及花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，在中央地方分工權責、災害通報機制、疏散撤離落實、災後復原重建、啟動災害漫遊等面向仍有持續精進空間。

劉世芳說明，「災害防救法」最近一次於114年5月28日修正公布，未來將朝向明確中央與地方權責分工、加強災害告警讓民眾知悉、強化疏散撤離、精進復原重建、建立啟動災時通訊漫遊機制、明確假訊息查證、澄清機制等面向，研議修正災害防救法，全面強化我國災害防救機制。

張裕忠表示，此次修法將參考相關災害的應變經驗，檢討中央、縣市政府、鄉鎮市公所三個層級在減災、整備、應變及復原重建等階段的職責，讓分工更明確；因應堰塞湖曾發生警報未達或廣播設備故障的狀況，未來會在法條中增列，要求加強防災演練，並定期檢測廣播設備。

張裕忠指出，部分民眾在災害時不願配合撤離的情況，消防署草案版本擬納入一人3萬至15萬元的罰責，但尚未經內政部討論通過；也借鑑花蓮光復鄉的重建經驗，將檢討中央與地方在復原重建工作中的條文與職責，並研議要求電信業者建立「備援機制」，及「網路漫遊」的啟動與撤除機制，授權應變中心在必要時啟用。

