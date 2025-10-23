酸國台辦開粉專是「臉書以德報怨」 梁文傑：私訊中共檢舉領賞法辦

中國國台辦昨正式宣布開設「國務院台辦發言人」粉絲專頁，陸委會發言人梁文傑今嚴正警告，因為臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共的懸賞通告提供資料或檢舉，會面臨7年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）

中國國台辦昨正式宣布開設「國務院台辦發言人」粉絲專頁，陸委會發言人梁文傑今嚴正警告，因為臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共的懸賞通告提供資料或檢舉，會面臨7年以上有期徒刑，不要為了一點私利、小小好處就配合對岸。

梁文傑表示，其實國台辦2016年開始就在臉書有專頁，只是因為沒什麼人看，2020年那個專頁就關閉了，這一次重新啟動，我們還滿羨慕國台辦的，就是它可以在這個臉書上開專頁讓台灣人看得到，但陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖，這是兩邊制度的差異，以及對言論的控制。

梁文傑指出，台灣網友很自然上去表達意見，這在中國環境是不可能的。不過，他好奇臉書的態度，亦即臉書不准到中國，但中國官方機構可以運用臉書平台對外宣傳，對臉書來講，會不會覺得被佔便宜？還是臉書態度是「以德報怨」？民主體制和專制體制在言論平台的控制，本來就是有不對等的地方。

梁文傑進一步說，要特別提醒，因為臉書有私訊功能，任何人配合中共的懸賞通告，提供資料或檢舉，可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，會面臨7年以上有期徒刑，不要為了一點私利、小小好處就配合對岸。

梁文傑警告，如果未來國台辦在臉書上有張貼類似公告，比如說懲治哪些人或請大家提供誰的資料，「我們都會按照法律採取行動，因為這是不允許的」。

針對「國務院台辦發言人」粉絲專頁遭台灣網友大量洗版、踢館，讓國台辦小編來不及刪文，還有人留言「于朦朧死的好冤」。梁文傑回應，這在台灣已經司空見慣了，我們並不覺得如何，台灣的言論環境就是這麼開放、自由，要在台灣開設臉書或其他社群帳號，就要面對這樣的挑戰。

媒體問及，陸委會也在臉書經營官方帳號，會不會到國台辦的帳號留言互動？梁則強調，「我們不會做這種事」。

