    首頁 > 政治

    自比王世堅 南市議員蔡育輝議場「爬梯秀」博命演出

    2025/10/23 17:24 記者蔡文居／台南報導
    南市議員蔡育輝頭戴著斗笠，在議會爬上自備的鋁梯道具，裝扮成災民要裝修屋頂。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝頭戴著斗笠，在議會爬上自備的鋁梯道具，裝扮成災民要裝修屋頂。（記者蔡文居攝）

    南市國民黨議員蔡育輝自比「北有王世堅．南有蔡育輝」，他今天總質詢，繼烏山頭水庫原水養魚實驗秀後，又在議場搬出長梯，博命演出「爬梯秀」，讓議會現場人員看得心驚膽戰。

    蔡育輝今天質詢，頭戴著斗笠，在議會爬上自備的鋁梯道具，裝扮成丹娜絲風災災民爬上梯頂，拿著帆布要裝修屋頂。蔡育輝爬上一段鋁梯後，又往最上層爬，看起來很危險，現場也發出了一陣驚呼聲。和他一起聯合質詢的市議員蔡淑惠、李中岑在底下直叮嚀他要小心，議事人員等現場人員也覺得爬太高了，實在很危險，擔心他發生意外。

    蔡育輝說明，今年丹娜絲颱風造成台南沿海地區民宅屋頂遭掀飛，災情慘重，當初總統賴清德到台南勘災，老人家不敢爬屋頂，請賴總統幫忙卻遭拒絕。他並自比現在「北有王世堅．南有蔡育輝」，還說總統賴清德如果聘他當幕僚，民調一定會攀升。

    南市副市長葉澤山則澄清指出蔡育輝說法，將賴總統說的話掐頭去尾，斷章取意，曲解原意。他認為這樣並不妥。

    南市議員蔡育輝今天總質詢，博命演出「爬梯秀」，讓議會現場人員看得心驚膽戰。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝今天總質詢，博命演出「爬梯秀」，讓議會現場人員看得心驚膽戰。（記者蔡文居攝）

