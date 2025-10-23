廚餘養豬是「縣市政府」決定！ 陳培瑜曬公文打臉藍白：替盧秀燕卸責

立法院民進黨團今天下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席。（記者王藝菘攝）

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，儘管農業部早在2021年9月起就明文規定禁止養豬場廚餘，不過若為200頭以上豬隻、且經地方政府許可者仍可例外使用廚餘，如今卻有部分人士將責任歸咎中央。對此，民進黨立委陳培瑜曬出當年公文並痛斥，「疫調還沒結束，來源還不確定，藍白就急著幫盧秀燕卸責，把錯都怪到廚餘養豬與民進黨身上」。

陳培瑜今（23）日在臉書發文表示，藍白不要再造謠，廚餘養豬是「縣市政府」自己決定禁止或使用。疫調還沒結束，來源還不確定，藍白就急著幫盧秀燕卸責，把錯都怪到廚餘養豬與民進黨身上，「我要鄭重強調，這完全是惡意抹黑。」

陳培瑜也公布行政院農業委員會2021年9月29日的公告，指出當年中央政府就公告禁止廚餘養豬，除非同時符合兩個但書：「200頭以上，並且經由縣市政府核准再利用，才可以用廚餘養豬」。她補充，法源依據是《動物傳染病防治條例》第28條與《飼料管理法》第20條，「所以，是『縣市政府』自己決定禁止或使用，雲林縣禁止，但台中市開放」。

陳培瑜強調，目前全國有13個縣市開放廚餘養豬，藍綠白各黨執政都有。桃園市、屏東縣各98場最多，新北市67場、新竹縣57場，台中市則有37場，「我要重申，疫調結果還沒出來，現階段不該污名化廚餘養豬，藍白更不該散播謠言、製造恐慌！」

陳培瑜曬出行政院農業委員會公告，強調符合2條件的養豬場需經縣市政府核准才可使用廚餘養豬。（擷取自陳培瑜臉書）

