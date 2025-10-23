盧秀燕臉書沉寂1天發聲「用最嚴格的標準檢驗」 秒被網友灌爆

盧秀燕昨（22）日不出席非洲豬瘟說明記者會，反而現身台中購物節記者會喊「一起拚經濟」。（資料照）

台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，防疫7年成果破功。台中市長盧秀燕成眾矢之的。盧秀燕沉寂一天後，終於在臉書發文談及相關議題，並表示「台中市府一直以來是用最嚴格檢驗的標準」。不過，文章一出，立刻被網友灌爆罵翻。

盧秀燕今（23）日下午在臉書發文表示，台中市府一直以來是用最嚴格檢驗的標準，查到什麼報什麼，市府主動發現疑似非洲豬瘟的案例，第一時間通報中央檢驗，收到PCR檢驗呈陽性後，市府團隊通宵動員，全力啟動「完成動物移動管制與防疫措施」等四大防疫措施。

不過，台中市本次非洲豬瘟爭議頗多，包括外界質疑，本月10日就出現豬隻死亡，台中市政府拖10天才採驗異常死亡豬隻；以及盧秀燕昨（22）日不出席非洲豬瘟說明記者會，反而現身台中購物節記者會喊「一起拚經濟」。另外，今日也爆出中市府人員「宅配」運送檢體，被質疑是否符合規定。

盧秀燕臉書貼文一出，立刻被憤怒的網友灌爆。網友紛紛留言表示：「拖了好多天才採樣送驗，實在可惡」、「購物節獎品是豬肉嗎」、「拖了十天叫第一時間通報，妳真幽默」、「市長，你的第一時間是幾月幾號說來聽聽」、「原來第一時間叫十天後」、「還敢發文發這麼大聲」、「已經無法信任盧市長跟台中市政府了欸，這樣的速度叫嚴格？」

