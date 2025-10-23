反罷免豬農被酸爆 藍白粉嗆台派有病 她：業力引爆為何不能笑？

台中出現非洲豬瘟案例，害台灣7年防疫破功，有中部豬農過去發文力挺反罷免的貼文被翻出酸爆。（擷取自Threads）

台中昨天（22日）爆出首例非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功，回頭看年初中央總預算被藍白濫砍濫刪，當中包括豬瘟防疫宣導費、邊境食品查驗經費等預算都被動刀，這些都間接導致此次疫情爆發，輿論再次砲轟藍白亂台。與此同時，過去有中部豬農在社群發文支持反罷免的貼文被翻出酸爆，不過有藍白粉出來護航，嗆台派網友現在這種時候笑反罷豬農「是有什麼病？」，反紫光奇遊團成員許美華看到這種發言卻坐不住，怒批「自家豬農的防疫預算被藍白砍成這樣，還執迷不悟繼續堅持投藍白，這種自尋果報自業自得，不能笑嗎？」

大罷免期間，Threads上有名自稱雲林豬農的網友，在7月26日罷免投票前夕發文力挺「不同意罷免」，當時就有大量留言湧入砲轟「前豬農路過，我支持大罷免，民進黨怎麼守住台灣不讓非洲豬瘟進來、口蹄疫拔針，我都看在眼裡」、「我自己也有親人是養過豬的，你們這些人最沒有資格支持國民黨，因為當初是他們提案主張要放寬非洲豬瘟疫區加工豬肉製品的規定」、「拜託先守護好你的豬，國民黨要放寬非洲豬瘟區肉品你知不知道啊，不要之後變成大豬瘟大成功，然後又開始怪政府......」、「這篇完整示範了什麼叫做被賣掉了，還在傻傻幫人數鈔票」。

如今，非洲豬瘟疫情現蹤台中市，該篇貼文又被網友翻出酸爆，「最好祈禱非洲豬瘟不要傳到雲林去」、「非洲豬瘟又回來了，但是政府邊境防疫宣導預算被砍掉，大罷免失敗，你們有沒有很開心？」、「你們百工百業反罷免在比賽哪個行業教訓自己的速度比較快嗎」、「你高興了吧！就跟你說藍白兩黨在亂搞亂刪預算了」、「青鳥哭不哭我不知道，但挺藍白的豬農可以考慮養韭菜了」、「人啊，終究要為自己的選擇付出代價」。

許美華今天在臉書表示，自己在Threads上看到有人護航反罷免豬農，嗆台派網友「這時候去笑反罷免的豬農是有什麼病嗎？」，對此她相當不滿地表示，「我們為什麼不能笑？大罷免大失敗，才不到兩個月就業力引爆，我們1450青鳥綠吱綠蟾蜍為什麼不能笑反罷免的豬農？為了阻止藍白惡搞國會、亂刪預算，我們像發瘋拚命一樣的拚大罷免。沒日沒夜從很冷的冬天一路到很熱的夏天，從一階35:0、二階32:0，簽出超過120萬份連署書，最後拚到三階0:0……」

「多少志工傷心落淚，因為拚盡全力的努力，還是叫不醒藍白支持者，就像這位夫妻都藍白柯粉的豬農。結果，藍白亂砍預算，非洲豬瘟防疫預算遭砍近6000萬，連防疫犬都遭殃，大罷免落幕才不到兩個月，『非洲豬瘟』就來了，防疫預算業務費砍了2/3，挺反罷免的豬農覺得怎麼樣？為什麼不能笑？」

許美華接著批；「非洲豬瘟嚴重影響豬農生計，我為豬農難過，唯一不會同情的，就是這種亂投票害死自己還覺得錯在別人的人類。自家豬農的防疫預算被藍白砍成這樣，還執迷不悟繼續堅持投藍白，這種自尋果報自業自得，不能笑嗎？這種黑色荒謬劇是可以免費看的嗎？我們為什麼不能笑？為什麼不能檢討選民？沙包黨有聖母病，我們可沒有！」

