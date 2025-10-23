為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧助花蓮部落重建家園 媒介3企業廠商捐贈家具家電

    2025/10/23 16:40 記者翁聿煌／新北報導
    立委蘇巧慧媒介3家企業廠商捐贈家電及家具到花蓮光復災區。（蘇巧慧辦公室提供）

    立委蘇巧慧媒介3家企業廠商捐贈家電及家具到花蓮光復災區。（蘇巧慧辦公室提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，近2千戶民宅積滿淤泥，其中部落地區因堰塞湖溢流、道路阻斷，成為資源難以抵達的重災區，國內有多家企業主動表達願盡心力，立委蘇巧慧媒介中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，捐贈近2百件家具、家電等物資，於23日連假前夕，同時也是部落進入重建復原階段第一天，直接送抵花蓮Fata'an馬太鞍部落，希望協助受災情影響的民眾一起重建家園，早日恢復正常生活。

    第一批家具已送達光復國小，由馬太鞍部落主席徐清德、部落青年階層總幹事張志雄接收，並由Fata'an部落自救會分送給需要的族人朋友。

    蘇巧慧表示，她身為原住民媳婦，從擔任立委以來，一直努力為族人朋友爭取權益，這次風災重創花蓮光復鄉，她身為民進黨新北市黨部主委，也和黨部同仁組團前往花蓮支援災後重建，幫忙鏟土清淤。

    她表示，現在搶救與清淤作業已暫告一段落，未來地方將轉型為「重建復原」階段，因此為直接協助地處偏遠、交通不便、資源更不易送達的部落地區，她在連假前夕，同時也是重建復原階段第一天，媒合中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，調度大型家具、家電等物資近200件，直接送達花蓮馬太鞍部落，希望這些家電、家具能夠幫助到需要的族人朋友，協助大家重建家園。

    蘇巧慧說，這次花蓮發生災情，來自全國的「鏟子超人」湧進災區一鏟一鏟幫忙，讓全世界看到了台灣人的團結和韌性，感謝中友家具、威特家電、東昇空調三家熱心廠商，捐贈大量書櫃、衣櫃、桌椅、沙發，以及風扇、快煮壺、烤箱、熱水瓶等家具、家電，希望能拋磚引玉，大家一起幫花蓮盡速完成重建。

    立委蘇巧慧媒介3家企業廠商捐贈家電及家具到花蓮災區。（蘇巧慧辦公室提供）

    立委蘇巧慧媒介3家企業廠商捐贈家電及家具到花蓮災區。（蘇巧慧辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播